30天內換3隊 鄭宗哲轉戰大都會 仍在40人名單

旅美棒球選手鄭宗哲被大都會從光芒讓渡名單中挑走，不到30天內經歷3個美職所屬球隊。 （中央社）

本報綜合報導

旅美台將鄭宗哲在休賽季頻換東家，17日美國職棒紐約大都會隊將他從坦帕灣光芒隊的讓渡名單中挑走，從被匹茲堡海盜隊讓渡起算，不到30天內經歷3個所屬球隊。

大都會隊宣布將鄭宗哲選進旗下，由於目前40人名單仍有空位，因此暫時不需要進行人員變動。這位來自台灣的好手去年球季首度升上大聯盟（MLB），總計出賽3場，共7打數沒敲出安打，吞下3次三振。

鄭宗哲從去年12月20日被匹茲堡海盜隊放進指定讓渡名單後，就開始成為「流浪球員」；先是在今年1月8日被光芒隊選進40人名單，卻又在13日被放進指定讓渡。17日又轉戰大都會隊。

由於鄭宗哲仍具備小聯盟下放權，加上他具備速度、選球及多守位的能力，能夠勝任游擊、二壘、三壘防守，對於大聯盟球隊具有吸引力。只不過大都會隊大聯盟層級內野手人選不少，對鄭宗哲來說競爭強度很高。

鄭宗哲目前人在台灣跟隨中華隊備戰世界棒球經典賽（WBC），日前談及兩度被指定轉讓時，坦言自己過去兩年表現不盡理想，也理解自己處在40人名單邊緣，隨時可能被移出，但仍感謝球隊給予機會。