30天財運翻盤？ 4生肖將迎極端風險與暴利「破財或賺爆」

塔羅牌老師艾菲爾點名括鼠、蛇、馬、豬4個生肖，可能在未來30天迎來極致風險與對等暴利。（示意圖／侯世駿攝）

農曆春節就要到了，塔羅牌老師艾菲爾點名4個生肖，包括鼠、蛇、馬、豬，容易在未來30天裡「破財」或「賺爆」，提醒這些人可能迎來極致的風險與對等的暴利，「請系好安全帶，因為你的資產水位即將迎來一場前所未有的狂飆或海嘯！」

艾菲爾在臉書粉專發文表示，時序邁入2026年丙午馬年的首月份，宇宙正上演一場極其劇烈的「財富閃電戰」。隨著行動力火星與極端冥王星在水瓶座深處合相，並受到天王星與月亮合相的強力震盪，全球資金市場正處於一種「高頻爆發」卻又「極度不穩定」的巔峰，而這股能量象徵著舊有財富邏輯的徹底崩塌，以及新秩序的瞬間崛起。

艾菲爾示警，對於生肖磁場而言，未來30天將不再有「安穩賺錢」的選項，反而是極致的風險與對等的暴利，這也是一個考驗決斷力的時刻，那種「背水一戰」的決心將決定這些人是在波動中被洗出場，或是在驚濤駭浪中精準收割；這股能量如同劃破夜空的雷電，照亮隱藏在深處的財富機會，也暴露致命的財務陷阱。

●生肖鼠：閃電奇襲，短線取金

未來30天，屬鼠的朋友財庫將會像心電圖般劇烈起伏，受天王星合月的影響，將在最意想不到的時刻，撞見一個「快閃式」的財富缺口，可能發生在一次平凡的閒聊或滑手機的瞬間，突然捕捉到某個冷門市場的異常波動，或是某個短期標的的爆發前兆，這不是長線佈局的時機，而是「短線奇襲」的戰場。

屬鼠者的優勢在於機敏與快速變現的能力，如果能克制住貪婪，在獲利達到預期時果斷收手，這30天便能賺到過去1年的盈餘。然而，如果因為猶豫而錯過那僅有的幾小時「視窗期」，財神爺會轉身就走，甚至被套牢在山頂。這份財運考驗的是「直覺反應力」，只要敢於在變局中速戰速決，便是這場混亂中最亮眼的獲利者。

●生肖蛇：豪賭局中，風險博弈

屬蛇的人在未來30天，正處於財富的「颱風眼」中心，火冥合相的能量正瘋狂挑動內心深處的野心，讓自己對那些高風險、高報酬的投資專案產生強烈的渴望。故事的背後往往帶著一種「博弈」的色彩，可能正在處理一樁涉及巨額資金的合約，或是身處一個波動率極高的投資局。而這也是一場「向天借膽」的旅程，會發現自己對財富的看法變得極其激進。

如果屬蛇者能利用冷靜的分析力去支撐這股衝動，那麼這30天將是資產翻倍的轉捩點。但必須警惕的是，天王星的震盪極易引發「意外的損耗」，若沒有做好風險控管，這場爆賺的夢想極可能在瞬間轉化為沉重的破財。建議保持「戰略上的大膽，執行上的謹慎」，在瘋狂中保留最後一絲清醒。

●生肖馬：財氣奔騰，開銷亦狂

屬馬的朋友正值本命年的開端，未來30天體現了「大進大出」的豪邁。受丙午馬年火氣助燃，偏財運勢如破竹，無論是副業分紅、意外獎金或是老友帶來的合夥收益，都讓現金流瞬間豐沛。故事可能發生在剛收下一筆厚實的款項後，隨之而來的卻是各種「閃閃發光」的誘惑，可能是心儀已久的奢侈品、一場說走就走的奢華旅行，或是為了面子而支出的應酬費。這種財運像是過路財神，賺得快，花得更狠。

屬馬者正處於一種「犒賞心態」的爆發期，若不刻意節制，月底結帳時會驚覺，雖然爆賺了一筆，戶頭餘額卻沒增加多少。這份運勢補的是「賺錢動力」，但損的是「守財邊界」，學會控制那股消費的衝動，才能讓紅馬年的開門紅真正留存在口袋裡。

●生肖豬：守如泰山，避開深淵

屬豬的朋友在未來30天狂亂的資金波動中，最明智的策略就是「以靜制動」。受火冥與天王星衝擊，周遭充滿了看似誘人實則致命的財富陷阱。故事場景可能是身邊的朋友都在熱烈討論某種新興投資，或是有人向自己遞來一份看似回報驚人的企劃書，但在月亮合天王星的磁場下，這一切極可能是虛幻的泡沫。

對屬豬者而言，這30天「不虧就是大賺」。直覺會不斷向自己發出警告，請務必聽從內心那份不安感，果斷拒絕任何不透明的合作或投機行為。這是一段「謹慎守財」的時期，與其盲目追逐風險，不如專注於優化現有的資產配置。當下月煙消雲散，那些激進者紛紛落馬時，會慶幸自己守住了那份穩定的財氣，成為風暴過後少數毫髮無傷的勝利者。

