30天賺到30萬元？億萬富翁：靠「一支手機」就可以

財經中心／李明融報導

加拿大企業家、私募股權公司O'Leary Ventures董事長、美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）日前分享現代人致富的方法，他表示若身上一毛錢都沒有，要達到「30天賺到1萬美元（約31.85萬元新台幣）」的目標，他會做一件事，那就是利用「社群媒體幫企業做客戶開發」。

從無開始「30天賺到30萬元」？億萬企業家：靠「一支手機」就可以

奧利里透露社群媒體可以成為低成本的賺錢工具。（圖／翻攝自奧利里臉書）根據《Benzinga》報導，奧利里在X平台分享一段影片，他在內文中分享，若某天醒來時一毛錢都沒有，卻要達成「30天賺到1萬美元」的方式，他點出關鍵「如果你會剪影片，也知道怎麼把影片發到社群平台上，只要一支手機，你就能幫企業帶來客戶」，接下來只要走進一間店，對老闆說只要幫店家帶來一位客戶，就可以拿到100美元酬勞，接著開始拍片。奧利里表示「你會很驚訝有多少企業老闆根本不知道該怎麼用社群媒體。但如果你是拿著手機長大的人，你就懂」。奧利里認為社群媒體就是當今世代最主要的收入來源，且也會是個很棒的副業。

廣告 廣告

從無開始「30天賺到30萬元」？億萬企業家：靠「一支手機」就可以

只要會剪片、加上點配樂，可以在「成本低、需求高」條件下賺取收入。（圖／民視新聞資料照）

報導指出，這個模式可以看出「成本低、需求高」，且根本幾乎不需要創業成本，只要會剪片、加上點配樂，發布到社群網站吸引客群，就可以成為一項變現的技能，當大眾盲目追求「網紅化」或粉絲數據時，奧利里提醒「別被粉絲數綁架，要專注於實質收益」。 他指出，在數位經濟時代，手機應是創造財富的「槓桿」而非分心的工具。成功的副業不在於包裝多麼華麗，而在於你是否能精準切入市場痛點，解決那份「有人願意付錢處理的問題」。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：從無開始「30天賺到30萬元」？億萬企業家：靠「一支手機」就可以

更多民視新聞報導

賴清德任內達成3萬點！外資估台積電「這年」2400元

台股飆755點站上3萬點！「這檔記憶體」超狂又漲停

全球薪資排行榜曝！台北「月賺5.5萬」勝上海、北京

