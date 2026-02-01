30天走710公里 臺師大校友用雙腳點亮暖陽助學

詹章誾往清境農場遇到坍方翻山越嶺 (臺師大提供)

寒流期間福壽山遇到下冰雹 (臺師大提供)

臺師大樂活EMBA校友詹章誾第三度啟程，徒步環島募集助學善款 (臺師大提供)

詹章誾返校與師長、同學與學長姐合影 (臺師大提供)

在低溫寒流與風雨交加的考驗下，國立臺灣師範大學運動休閒學院樂活EMBA與管理學院EMBA校友詹章誾，今天（1日）完成為期30天、全長710.5公里的徒步縱貫行動，順利自板橋火車站返抵母校，為「暖陽紓困助學金」公益募款行動畫下圓滿句點。當天清晨，也有多位同學與學長姐不畏風寒陪同最後一段路程，展現濃厚師大情誼。

詹章誾已連續第三年以徒步方式實踐公益，今年更挑戰難度更高的「切西瓜式」縱走路線，自臺灣極北點富貴角出發，沿中央山脈一路向南，途經陽明山、明池、棲蘭、武陵、福壽山、清境等山區，最終抵達鵝鑾鼻燈塔，並加碼完成阿朗壹古道行程。

廣告 廣告

行程期間，詹章誾歷經多重嚴峻挑戰，不僅在福壽山遭遇冰雹侵襲，前往清境途中亦碰上道路坍方，必須翻山越嶺前行；氣候更從北部10度以下低溫，一路走入南臺灣高溫烈日，對體能與意志皆是極大考驗。即便如此，他仍未曾停下腳步，以堅定步伐完成縱貫壯舉。

詹章誾表示，今年路線比往年更長、更艱難，但希望透過實際行動，喚起社會對清寒學子教育需求的關注。他特別感謝來自師長、校友、同學與社會各界的鼓勵與支持，讓「暖陽紓困助學金」的善款持續累積，成為他堅持前行的重要力量。

臺師大指出，此次徒步行動不僅是一場募款活動，更是一場用行動陪伴學生的希望工程。透過校友、師生及企業共同響應，目前已募得近百萬元，協助面臨學費、生活費與住宿壓力的學生安心就學，避免因經濟因素中斷學業。

校方也誠摯邀請社會大眾持續參與「暖陽紓困助學金」行動，讓每一份善意化為支持學生走過困境的力量，成為學子在求學路上最溫暖、最及時的那道光。