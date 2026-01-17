30天連換3東家！鄭宗哲休賽季兩度遭DFA 轉戰紐約大都會

台灣旅美好手鄭宗哲的「休賽季驚奇之旅」迎來新篇章，在短短一個月內，兩度經歷遭指定讓渡的煎熬後，紐約大都會隊宣布已正式從讓渡名單中選走他，目前他正在世界棒球經典賽中華隊集訓備賽。

鄭宗哲去年12/19被原東家海盜隊指定讓渡，今年1/7坦帕灣光芒隊選走，然而在補強戰力後，光芒又將他指定讓渡，現在新東家紐約大都會隊出手接收，這也是他30天內的第三支球隊。

24歲的鄭宗哲目前跟著世界棒球經典賽中華隊集訓備賽，將代表台灣和國際好手拚晉級，先前受訪時他展現出超越年齡的成熟與抗壓性，坦言身處大聯盟名單邊緣，隨時都要有異動的準備，這就是現實，不過他也強調，有持續精進實力才能站穩腳步。

另外，根據美國媒體分析，目前鄭宗哲還無法保證能一路留在大都會隊度過春訓，但是短期內他應該會在球隊出現傷兵的時候，提供即時戰力支援。

台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊

