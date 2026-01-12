30女胃食道逆流＋1症狀竟被醫師揪出胰臟長腫瘤！救了她一命
血糖控制不佳是胰臟疾病高風險族群！肝膽胃腸科醫師林相宏分享一個令人警醒的臨床案例，個案原本只是胃食道逆流而做腸胃鏡檢查，結果卻發現胰臟長了腫瘤，且已第三期。
糖尿病患者是胰臟疾病高風險族群
林相宏指出，一名30多歲女性因胃食道逆流和長期便祕問題就診，原本只想進行例行性的胃腸鏡檢查，結果檢查前與患者進行簡短交談，並查閱了健保雲端資料，發現這位患者曾在懷孕期間罹患妊娠糖尿病，產後仍持續服用降血糖藥物控制血糖，近期還出現脹氣和食慾不振的症狀。
考量到糖尿病患者是胰臟疾病的高風險族群，林相宏建議在進行胃腸鏡的同時，一併進行胰臟內視鏡超音波檢查。這個決定至關重要！檢查結果顯示患者胰臟尾部有一顆3.5公分的腫瘤。
經轉診手術後，病理報告確診為神經內分泌瘤，雖然預後較好，但已有淋巴轉移，屬於第三期，需要在手術後追加治療以避免復發。
胰臟神經內分泌瘤也是胰臟癌
林相宏指出，胰臟神經內分泌瘤也是胰臟癌的一種，但僅在胰臟癌中占2%，且幾乎沒有任何徵兆，只有少數腫瘤，如胰島素瘤會引起症狀，並以低血糖症狀最為常見，患者可能出現頭昏、冒冷汗、心跳加速、無力，甚至昏倒等情況。
胰臟神經內分泌瘤與胰臟癌的關鍵差異
林相宏強調，胰臟神經內分泌瘤與傳統認知的胰臟腺癌是兩種截然不同的疾病。從腫瘤成長速度、預後到治療方式都有顯著差異。大部分胰臟神經內分泌瘤成長緩慢，預後良好，只要不是第四期遠端轉移，存活率可達60%甚至超過90%，遠高於胰臟腺癌僅10%至20%的存活率。對於小於2公分且分化良好（G1）的胰臟神經內分泌瘤，有時甚至不需要手術治療，只需密切觀察追蹤即可。
