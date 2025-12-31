30學生擠公車0人讓座阿嬤！他喊可悲遭噴…身分曝網愣了

生活中心／楊佩怡報導

優先席禮讓或看到年長的老人上車要讓座的觀念，在台灣依舊是年輕世代與老年世代之間的巨大鴻溝，相關事件也不斷登上媒體版面。近日就有網友發文表示，他在公車上看到至少有30位學生，但卻沒有一個人願意讓座給後來上車的兩位7、80歲阿嬤。該場景讓原PO感嘆：「真心替自己的未來感到可悲」，卻沒想到這篇貼文引來網友論戰。然而事後原PO出來解釋自己是開那趟班車的司機，再度讓輿論反轉。





公車塞滿30名學生「0人讓座2阿嬤」！他喊「可悲」遭噴…真實身分曝光網愣了

公車司機發文感嘆學生沒讓座給阿嬤，由於沒有表明身分，所以引來不少網友批評「怎麼不是你讓座」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

廣告 廣告

近日有網友在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，他看到公車客滿，而乘客至少有30名是學生，後來有2位大約7、80歲的阿嬤上車，卻沒有一位學生起身讓座。原PO直言：「真心替自己的未來感到可悲，以前都會喊請大家讓座，結果也沒有人讓座，你們大家老了要多保重啊！」；並補充表示全車唯一站著的乘客就是那兩名阿嬤，讓他沿路都再為兩名長者感到擔心，原PO也感嘆，也許是世代不同了，「讓座可能的不是光榮的事情吧！」。

公車塞滿30名學生「0人讓座2阿嬤」！他喊「可悲」遭噴…真實身分曝光網愣了

長久以來在大眾交通運輸工具上要不要優先讓座給長者，每每都會被拿出來討論。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

貼文曝光後，立刻引來大批網友論戰，許多人開罵原PO「那你在車上嗎？？怎麼沒有做示範給年輕人看？？」、「為什麼要道德綁架，現在不是改優先席了」、「全車唯一站著的乘客就是這兩位老人，表示你也坐著！」、「法律有規定一定要讓位？怪別人不讓位，怎麼不怪為什麼司機讓長輩上車？」。不過事實上，原PO的身分其實是該班次的公車司機，只是沒有在原文特別提到，因此也有網友表示「版主我懂您的想法了！謝謝您一面開車還要擔心老人家的安全問題」、「原po讓位公車就沒人開了啦」、「本文從頭到尾都沒有提到版主是公車司機，腫腫的也不意外啦」、「阿駕駛讓座給阿嬤，保證全員讓座」。

原文出處：公車塞滿30名學生「0人讓座2阿嬤」！他喊「可悲」遭噴…真實身分曝光網愣了

更多民視新聞報導

台客入境日本遭搜全身！過來人秒曝「這原因」

台東6.1地震只是警訊！郭鎧紋示警：恐有規模7↑強震

強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝

