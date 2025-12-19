30家企業獲原力永續獎 陳義信：原民作品不只有價格 而是價值

〔記者林曉雲／台北報導〕原住民委員會推動全台第一個以原住民族產品與服務採購為主軸的獎勵制度，和企業合作共推永續採購，今年共有近30家企業入列2025年「LiMA原力永續獎」榮譽榜，北投文物館獲得LiMA原力永續金獎、新東陽公司獲得銀獎、元源農產公司獲得銅獎，響應原住民族產品與服務的採購獎勵機制。

原民會副主委陳義信表示，他10歲就離開家，阿美族孩子一路走來，去了日本，回到台灣，成為飛刀手，經歷職業棒球，也離開過運動場，雖創立台灣原住民棒球協會，但直到現在63歲，才真正全心全意投入原住民的事，原住民在這塊土地上生長，生活相當困苦，他也是在清寒艱難中長大，但原住在文化、藝術、運動上表現非常傑出，但很難量化，每件作品都是時間、精力、心血的累積，不是只有價格，而是價值，企業願意支持購買，那不是貴，而是對文化的肯定。

陳義信也表示，他才上任不到一個月時，他的故鄉花蓮光復就發生了事情，很多獎牌也被淹了，那是他出生的地方，他的人生一半為國家打拚，另一半希望為原住民留下文化與歷史的存在，是他的責任也是使命，要拜託企業把公司預算多多放在原住民文化藝術上，用實際行動支持我們的族人、我們的歷史、我們的文化。

原民會說明，針對長期支持LiMA的公私部門夥伴，以及今年在採購、通路推廣或計畫協力上表現突出的單位設置多項獎項，得獎企業橫跨科技、農業、文化、教育等產業，顯示永續採購成為跨領域共同行動的趨勢，也實際提升部落經濟與原住民族產業的能見度，而今年企業響應的規模與投入度皆較去年顯著提升，反映企業社會責任正從「贊助」逐漸走向更具影響力的「採購」，一起推動更負責任的生產與消費，同時落實ESG(環境、社會與公司治理)與聯合國永續發展目標(SDGs)，讓原住民族產業能持續成長並擴大市場。

