30小企鵝雪地遊行萌翻天 遊客湧哈爾濱打卡

寒流席捲大陸多地，黑龍江哈爾濱已進入冰雪模式，30隻可愛小企鵝在雪地遊行，吸引大批遊客圍觀拍照。另外，新疆多地則遭受暴雪襲擊，部分路段積雪超過30公分，低溫降至零下23℃，導致車輛受困。

黑龍江哈爾濱已經進入冰雪模式，當地還盛大舉辦企鵝遊行。（圖／中新社）

綜合陸媒報導，大陸北方多地近日迎來今年冬天第一場寒流，新疆與黑龍江呈現截然不同的冬季景象。新疆地區遭受暴雪猛烈襲擊，天空與地面白茫茫一片，宛如連成一體，只剩一條蜿蜒公路露出輪廓。部分地區低溫下探至零下23℃，知名景區阿勒泰喀納斯的路段積雪超過30公分，多處因風雪過大導致車輛陸續受困。

面對惡劣天氣，新疆公安交管部門已啟動應急預案，全力維護交通管理秩序。當地警消不畏風雪，積極展開救援行動，有時甚至直接頂著狂風大雪推車前進，協助受困車輛脫困。

與此同時，黑龍江哈爾濱也已進入冰雪模式。哈爾濱極地公園舉辦了規模創歷史新高的企鵝大遊行，30隻小企鵝成群結隊、搖搖擺擺地踏著雪路前行，兩側遊客紛紛拿起手機拍照留念。其中一隻背著小丑魚花紋背包的企鵝，以其可愛模樣瞬間成為全場焦點。

哈爾濱極地公園市場總監表示，除了在極地廣場的淘學企鵝巡遊之外，他們也打破了地域的限制，企鵝可能突然漫步在中央大街，也可能會突然閃現在某個社區裡面。這些小企鵝已成為黑龍江的明星動物，去年冰雪季的曝光量突破300億次。

今年哈爾濱的企鵝遊行活動更加升級，不僅安排企鵝漫步於索菲亞教堂等熱門景區，還計劃讓牠們走進校園、快閃社區，讓整個哈爾濱變身「企鵝城市」，掀起新一波觀光熱潮。

