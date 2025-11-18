30年不變！綠蠵龜TW139忠愛澎湖望安產卵 6窩卵刷新紀錄

澎湖縣望安島TW139綠蠵龜母龜30年來，規律回到網垵口保護區沙灘產卵，一週前再度上岸產卵。（澎湖縣農漁局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣望安島TW139綠蠵龜母龜30年來，規律回到網垵口保護區沙灘產卵，一週前再度上岸產卵，今年統計到的25窩卵窩數，光確認記錄到TW139海龜媽媽所產下的卵窩就有6窩，不但是近幾年最好紀錄，其身上的人工衛星發報器，都紀錄洄游路線在東沙群島附近，也讓學界關切澎湖與東沙群島兩地海龜族群的關聯性。

TW139母龜自民國84年第1次在望安網垵口上岸產卵，平均每2至3年都會返回望安產卵，歷經13至14個產卵季，且每次上岸產卵地點幾乎都在網垵口沙灘，迄今已長達30年之久，是1隻對產卵棲地有高度忠誠的海龜。

而84年起就被安裝衛星追蹤器（望安5號）的牠，目前已是5度安裝衛星發報器進行動態追蹤，希望透過後續回報資訊，希望更了解母龜產後洄游路徑及其覓食棲地，也是發報器安裝次數最多次的綠蠵龜。

而根據84年時第一具發報器的紀錄，TW139母龜離開望安後朝台灣海峽東北方向洄游；另外在102年、104和112年又3度安裝過衛星追蹤器，產後洄游都往東沙海域方向。由於母龜近年返回望安產卵的間隔約2年1次，可能與母龜產後返回覓食棲地有關。

而今年裝設的發報器，也顯示TW139母龜在望安產卵後，軌跡圖出現在東沙群島，因此研究人員認為望安與東沙海龜族群有某方面的連結，但必須進一步科學數據研究，才能解開海龜生態之謎，因此明年計畫遠征東沙島，展開進一步研究。

