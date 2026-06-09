30年仲平市場將熄燈！老攤商落淚苦求 立委籲桃市府助重生

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

逾30年歷史的仲平黃昏市場宣告11月底熄燈，居民與攤商錯愕求助立委萬美玲、與桃園市議員參選人佀廣洋，2人親赴市場關心。(萬美玲提供)

南門市場大火促使桃市府嚴查市場消防，逾30年歷史的仲平黃昏市場遭逢修繕巨資與地主賣地雙重夾擊，宣告11月底熄燈，居民與攤商錯愕求助立委萬美玲，協調時驚見周邊市場用地早被前朝解編，地方盼重新檢討地目，催生合法示範市場，嘉惠周遭3萬住戶，市府指出，若地方達共識將以最快速度變更。

桃園南門市場去年大火後，市府消防局全面體檢公、民營市場，其中36處民營市場有19處不合格，面臨斷水斷電或拆除壓力。在地經營逾30年的桃園區仲平黃昏市場，不僅面臨百萬元的消防重整巨資，私人地主更有意賣地，在雙重壓力下，管委會無奈公告將於11月底熄燈。

廣告 廣告

逾30年歷史的仲平黃昏市場宣告11月底熄燈，居民與攤商錯愕求助立委萬美玲、與桃園市議員參選人佀廣洋，2人親赴市場關心。(萬美玲提供)

逾30年歷史的仲平黃昏市場宣告11月底熄燈，居民與攤商錯愕求助立委萬美玲、與桃園市議員參選人佀廣洋，2人親赴市場關心。(萬美玲提供)

逾30年歷史的仲平黃昏市場宣告11月底熄燈，居民與攤商錯愕求助立委萬美玲、與桃園市議員參選人佀廣洋，2人親赴市場關心。(萬美玲提供)

立委萬美玲與桃園市議員參選人佀廣洋邀集市府相關局處開會，發現當地原本規畫的兩塊市場用地早被前市長鄭文燦解編，扼殺設立合法市場的空間。(萬美玲提供)

立委萬美玲與桃園市議員參選人佀廣洋邀集市府相關局處開會，發現當地原本規畫的兩塊市場用地早被前市長鄭文燦解編，扼殺設立合法市場的空間。(萬美玲提供)

消息一出地方譁然，周遭大樓上班族打爆中平里長顏秀錦的電話，中原里長王秀璞也無奈表示，早市多服務家庭主婦，而黃昏市場則是上班族下班採買熟食、生鮮的依賴，周邊8個里、近3萬人都極度仰賴仲平黃昏市場。

不僅居民崩潰，攤商更不知何去何從，立委萬美玲與市議員參選人佀廣洋上周日前往關心，全盛時期有100攤的市場，現在只剩約40攤，一對老夫妻攤商當場落淚，直呼「還有孫女要養」，苦求政府讓他們至少做完過年檔期。

萬美玲邀集經發局長張誠、都發局長江南志開會，卻赫然發現當地原本規畫的「市二」、「市三」兩塊市場用地，早被前市長鄭文燦以「民眾生活習慣改變、喜歡去超市」為由，於110年提報內政部全數解編，分別改為公園與體育場用地，扼殺設立合法市場的空間。

江南志解釋，當年解編後，市二用地已於今年3月動工闢建公園，但現況為籃球場的體育場用地，因原本就是市三用地，若地方有共識恢復，且經發局確認有設市需求，都發局將以最快速度辦理都市計畫個案變更，程序相對單純，約1年即可完成。

萬美玲強調，前朝「大家只愛超市」的理由顯然與基層脫節，市場用地在中平商圈絕對有存在必要，她下周將召集鄰近里長與社區代表開會凝聚共識，後續將向市長張善政請命，力拚將體育用地回歸市場用地，打造合法的示範型黃昏市場，並協助現有攤商度過難關。

更多中時新聞網報導

沈玉琳「要牽女兒手嫁人」燃鬥志

鼓鼓再接金曲星光主持 曝資料念上千遍

運輸業月領6.7萬 海運連6年稱霸