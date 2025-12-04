「30年來推動法律援助與人權保障」不畏恐嚇 印尼PBHI獲20屆亞洲民主人權獎

台灣民主基金會宣布，2025年第二十屆亞洲民主人權獎將頒發給「印尼法律援助與人權協會」，表彰其對民主人權議題的努力與貢獻。 圖：取自「印尼法律援助與人權協會」官網

[Newtalk新聞] 台灣民主基金會3日宣布，2025年第二十屆亞洲民主人權獎將頒發給「印尼法律援助與人權協會」，以肯定該組織30年來推動法律援助與人權保障的工作，以及其成員不畏騷擾恐嚇，持續揭露並記錄人權侵害的勇氣。民主基金會將在12月10日國際人權日舉行頒獎典禮，獎勵該協會在民主人權議題方面之努力與貢獻。

「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI）成立於1996年，其宗旨為透過法律援助、倡議行動與政策改革，推動當地的人權保障與司法可及性。該協會在印尼全國設有10個地區辦公室，為弱勢群體提供免費法律協助，並推動以證據為基礎的法律援助政策。

台灣民主基金會表示，該協會在《印尼法律援助法》的制定與後續監督過程中扮演關鍵角色，並持續倡議將該法的適用範圍擴及現行法定「貧困者」之外的其他弱勢群體。協會長期記錄重大人權侵害事件，包括強制驅離、環境破壞與人權捍衛者刑事化的問題，其關於生態滅絕與巴布亞軍事化的報告，促使國際社會對該地區持續惡化的人權情勢有更高的關注。

民主基金會提及，在威權主義升高與數位壓迫加劇的情況下，該協會成員曾遭受恐嚇、網路騷擾與攻擊，其官網與社群媒體帳號也遇多次破壞。儘管承受這些風險，仍持續為遭受任意拘押的受害者提供法律服務，並積極倡議反對軍事力量滲入民事機構。

民主基金會指出，今年的「亞洲民主人權獎」頒給「印尼法律援助與人權協會」，以肯定此組織30年來推動法律援助與人權保障的工作，以及其成員不畏騷擾恐嚇，持續揭露並記錄人權侵害的勇氣。希望該協會的獲獎，能鼓舞同領域的人權捍衛者，給予他們更多的信心與力量，因為他們的努力和堅持，正持續受到來自世界不同國家的民主人權人士與組織的支持與關注，其中也包含台灣民主基金會。

民主基金會說明，本屆亞洲民主人權獎經過兩階段的審查過程，被提名者工作領域包含保護弱勢社群公平取得司法資源、捍衛公民空間、促進結社自由、培育法律輔助人員和青年倡議者等，最終從3個被提名者中選定「印尼法律援助與人權協會」為第二十屆亞洲民主人權獎得獎者。

