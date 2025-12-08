30年來首位，李宇翔滑進冬奧 安聯人壽形象廣告演繹追夢之旅
外商壽險龍頭、德國安聯集團（Allianz）在台灣的子公司安聯人壽今（8）日舉行記者會，宣布邀請我國近30年來首位取得冬季奧運花式滑冰資格的選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人，李宇翔也是台灣本土培養，取得冬奧花滑競賽資格的第一人。
18歲的李宇翔練習滑冰已有10年歲月，每天早上四點多起床，在奶奶陪伴下到臺北小巨蛋或極光冰場練習，他今天在記者會上分享指出，一開始就熱愛滑冰，場地很冷但心很溫暖。隨著自己從青年組別跨越到成人組別，滑冰的曲子變長、動作變多也變難，習慣透過聆聽音樂及同學相互鼓勵來穩定心情。
今年9月得知拿到2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運的花滑比賽資格時，「當下腦袋一片空白，不敢相信這是真的。」等待結果的過程非常緊張，「運動競賽其實就是比誰在當下最能穩定心態、最能克服比賽的壓力」。
台灣不下雪，也能開出冰上之花
李宇翔說：「我想讓世界看見，沒有冰的台灣也能開出一朵冰上之花。希望台灣未來這項目（滑冰）上能有非常多的資源，有更多選手發展起來，台灣是不下雪的國家，但能有更多的滑冰選手，讓全世界知道台灣是潛力優秀選手非常多的地方。」
德國安聯集團2021年起擔任奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴，安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）致詞時表示，奧運的全球夥伴共15家機構，安聯是唯一的保險公司，該集團近期宣布與奧運的合作將延至2032年，希望在核心市場串連起更多的運動員與他們的粉絲。
羅偉睿說，台灣地處亞熱帶氣候，民眾對冬奧的關注度不比奧運，但安聯人壽依舊號召全民相挺，為台灣30年來首位冬奧花滑選手李宇翔加油。李宇翔只有18歲，年紀輕但志氣高，跟安聯人壽在台灣市場的雄心一樣。今日的記者會，李宇翔的教練跟奶奶都出席，象徵意義非凡之事難靠一己之力，需要同心協力。
安聯人壽形象廣告，呈現李宇翔追夢之旅
安聯人壽新聞稿提到，正式推出全新的品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」，以花式滑冰選手李宇翔的真實勵志故事為主軸，呈現其追夢之旅。鏡頭中，他從台灣冰上資源有限的環境中，一步步建立自己的訓練方式，親手設計比賽服裝、自學編舞、自己安排海外訓練與比賽，也刻畫了教練、奶奶、夥伴選手在背後提供的支持力量。
安聯人壽結合真實故事營造品牌為相伴力量的形象角色，如同將人身保障託付給保險公司，需要值得信賴的專業夥伴。安聯人壽傳承德國安聯集團逾130年豐富保險經驗，期望藉由全新品牌形象廣告，傳遞「信賴．夥伴」的陪伴精神。
安聯人壽邀請民眾一起踏上冰場，參加「一日花滑運動員免費體驗」活動，完成三大闖關任務即可獲得一次抽獎機會，更有機會抽中「米蘭雙人來回機票一名」（市價約7萬元台幣）以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品。即日起至2026年1月16日開放報名，詳情請至安聯人壽官網查詢。
