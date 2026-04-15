30年來首和談卻未停火！以黎破冰同日爆24波攻擊 「這國」率先斷軍事合作

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以色列與黎巴嫩近日在華盛頓舉行逾 30 年來首次直接外交會談，雙方同意啟動進一步談判機制，目標在於終結以色列與伊朗支持的真主黨之間的長期衝突。 圖:達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 以色列與黎巴嫩近日在華盛頓舉行逾 30 年來首次直接外交會談，雙方同意啟動進一步談判機制，目標在於終結以色列與伊朗支持的真主黨之間的長期衝突。美國國務卿盧比歐形容此次會談為「歷史性機會」，盼藉此削弱真主黨在黎巴嫩的影響力。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，黎巴嫩方面則強調停火與人道危機的重要性。自 3 月以來，以色列對黎巴嫩展開軍事行動已造成超過 2,000 人死亡，並導致約 100 萬人流離失所。然而，就在會談進行之際，真主黨仍持續對以色列發動攻擊，單日聲稱進行至少 24 次襲擊，以色列北部多地警報頻傳，顯示局勢仍高度緊繃。

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黎巴嫩方面則強調停火與人道危機的重要性。自 3 月以來，以色列對黎巴嫩展開軍事行動已造成超過 2,000 人死亡，並導致約 100 萬人流離失所。 圖:達志影像/美聯社

另一方面，《ABC》報導指出，美國已對伊朗展開強硬經濟封鎖。美國中央司令部司令布拉德·庫珀表示，封鎖行動在實施不到 36 小時內，已「完全切斷伊朗海上經濟貿易往來」，而伊朗約 90% 的經濟依賴海上貿易，此舉被視為對伊朗的重大經濟打擊。該行動是在美伊和平談判破裂後，由美國總統川普下令執行。

與此同時，歐洲對以色列的立場也出現變化。以色列總理納坦雅胡日前批評歐盟「道德淪喪」，引發外界關注。網路一度流傳「26 國暫停與以色列國防合作」的說法，但經查證並不屬實。目前僅有義大利正式宣布暫停與以色列的雙邊國防合作協議自動續約，尚未出現歐盟整體協同行動。

義大利正式宣布暫停與以色列的雙邊國防合作協議自動續約，尚未出現歐盟整體協同行動。義大利總理梅洛尼。 圖 : 翻攝自 IC Photo

義大利政府表示，此舉是對以色列在加薩軍事行動的外交回應，象徵雙方關係降溫。至於是否有更多歐洲國家跟進，仍有待觀察。

此外，美國亦宣布將自 4 月 19 日起重新啟動對伊朗石油與相關產品的禁運措施，進一步加強對伊朗的經濟壓力。以色列方面則強調，南黎巴嫩必須「從真主黨控制中解放」，顯示軍事目標仍未鬆動。

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