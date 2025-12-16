30年來首度 中國2025年固定資產投資恐陷負成長

（中央社台北16日電）中國國家統計局15日公布數據顯示，1至11月中國固定資產投資較去年同期下滑2.6%，這一降幅較1至10月的1.7%擴大。日媒推斷，中國2025年全年的固定資產投資，將首度出現1995年有這項統計以來的負成長。

日經中文網報導，以逐月來看，今年中國固定資產投資

自2月起即持續下滑，象徵中國以「投資」為支柱的經濟成長開始出現陰影。

報導分析，地方政府陷入財政困難而縮減投資，加上中央政府下令抑制過剩投資等因素，是造成中國今年固定資產投資出現負成長的原因。

報導指出，中國向來透過政策等方式，將經濟重心置於投資以支撐成長。一旦投資減少，需求將進一步萎縮，進而可能使經濟成長進一步減速。

從基礎設施投資來看，中國1至11月基礎設施投資年減達1.1%，降幅遠高於1至10月的0.1%，這顯示中國各個地方政府對基礎設施等公共投資正在萎縮。（編輯：邱國強/朱建陵）1141216