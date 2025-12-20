30年公益不間斷 張善政肯定桃園市台中同鄉會貢獻

桃園市長張善政出席「桃園市台中同鄉會第18屆第2次會員大會」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（20）日中午前往中壢區，出席「桃園市台中同鄉會第18屆第2次會員大會」。張善政表示，桃園市台中同鄉會自成立以來已走過30年歷程，長期凝聚在桃園打拚的台中鄉親情感，展現深厚的向心力與互助精神，並在公益服務與社會關懷上持續投入，感謝台中同鄉會凝聚鄉情與公益貢獻，為地方注入溫暖力量。

張善政期盼在第18屆理事長彭國貞的帶領下，會務持續蓬勃發展，凝聚更多正向能量。圖：市府提供

張善政指出，台中同鄉會歷任理事長一棒接一棒，會務穩健推展、組織日益茁壯，市府對會員多年來的付出與貢獻表達高度肯定與感謝。張善政也預祝全體會員聖誕佳節愉快、新年順心，並期盼在第18屆理事長彭國貞的帶領下，會務持續蓬勃發展，凝聚更多正向能量。

廣告 廣告

社會局表示，桃園市台中同鄉會自84年成立至今已有30年歷史，長期致力於聯繫鄉親情感，並積極推動社會福利、公益服務及政策宣導等工作，協助民眾善用各項資源、提升社區生活品質。會員來自各行各業，秉持助人行善的精神，深入社會各角落服務大眾，充分展現互助和諧的社會力量。未來，市府也將持續與同鄉會攜手合作，共同營造祥和、溫暖的社會環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

八德左轉汽車、直行機車碰撞！女騎士慘遭「攔腰輾過」

北捷隨機攻擊釀4死11傷 賴清德下3指示確保社會安定