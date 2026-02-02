30年前捨不得買！資深女星「買香奈兒包」送18歲愛女：取悅自己的開始

娛樂中心／綜合報導

資深港星翁虹2007年再婚美籍華裔商人劉冠廷，生下女兒劉蒔（小水晶），翁虹雖然為了女兒課業與劉冠廷分居3年，兩人仍恩愛如昔，令外界稱羨。翁虹日前為了慶祝女兒18歲，不惜為對方買下人生第一個CHANEL（香奈兒）手提包，表示每個女生都應該擁有一個專屬自己的名牌包。

翁虹為18歲女兒購買名牌包。（圖／翻攝自翁虹小紅書）

翁虹回憶，她30年前花了5000元港幣（約2萬元新台幣）買下自己人生中的第一顆LV包包，翁虹形容，包包對她來說不只是奢侈品，反而更像一種認可，「認可了我努力工作的日子，我是有收穫的，我值得擁有。」翁虹透露，自己曾一見鍾情看上一個CHANEL包，不過當時的她捨不得買給自己，之後特地去到國外購買也都缺貨，讓她特別後悔。

翁虹認為名牌包是對自己的獎勵與犒賞。（圖／翻攝自翁虹小紅書）

因此，翁虹決定替女兒購入人生第一個CHANEL包，她選擇可愛的迷你款，另一款打算等女兒20歲再送。翁虹認為，每個女生都應該擁有一個屬於自己的名牌包，不過她也強調：「這是一個給自己的犒賞、激勵 獎勵、要由這種出發點」，而不是單純的虛榮心，「它是一種你努力後可視化的結果，這是取悅自己的開始。」

