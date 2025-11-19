30年前老員工曝麥當勞「任職1年禮物」 還有人領真金純銀名牌

有民眾拿到任職週年禮「麥當勞Logo戒指」。（圖／翻攝自臉書／迷你廢物俱樂部）

麥當勞於1984年1月正式進駐台灣，迄今已在台經營41年。有位女子近日分享，她30年前曾在麥當勞任職，工作滿1年時拿到了公司給的特製「麥當勞Logo戒指」，還附有精美盒子，照片曝光後讓許多網友驚呼「可以當傳家寶」、「現在值錢嘍」。

這名女子在臉書社團「迷你廢物俱樂部」上傳2張照片，只見她將銀色的戒指戴在小拇指上，上面還有金色的「M」字Logo，用來裝戒指的盒子疑似是絨面材質，看起來相當有質感。

對此，原PO也說到，她30年前曾在麥當勞工作，任職滿1年的員工就能得到公司送的戒指，「還用很美的盒子裝，整個高級感！」

貼文曝光後，吸引超過2.1萬人按讚，不少網友紛紛在底下留言，「這個絕對可以當傳家寶」、「好有儀式感」、「麥噹噹還不趕快復刻」、「現在值錢嘍」、「以前的美麥與現在的台麥真的有差」、「30年前，我有參加薯條all star比賽」、「現在只送麥當勞積木，今年不知道還有沒有？」

也有人分享，「這個戒指我也有留，我還有好幾個胸針」、「我也有（戒指），但會落漆，金色缺一角了」、「我有最佳服務員的絲巾和鏟子」、「20年前收到一隻公仔」、「我25年前在裡面打工也沒聽過有戒指啊，Pin倒是還有好幾個留到現在的」。

還有人表示，他曾收到麥當勞給的真金、純銀名牌，99.9%純金重量2.8克，99.9%純銀218克，且公司提供了回售服務。

有網友領到麥當勞給的真金、純銀名牌。（圖／翻攝自臉書／迷你廢物俱樂部）

