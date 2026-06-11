30年前黑膠封面曝光 楊麗音自誇：差不多啦！

楊麗音（左）與許效舜、邰智源30年前組成「三口組」發行的絕版黑膠唱片曝光。（圖／公視台語台提供）

公視台語台招牌綜藝節目《HiHi導覽先生4》，即將在下周來到尾聲，這集浩子和李霈瑜（大霈）特別準備具有故事的舊物件，要帶大家認識台灣早期的特色物品，浩子一拿出鐵盒，大霈聞完味道秒回「是老人的鐵鏽味」，讓浩子直呼：「什麼老人的鐵鏽味，這是我小時候的味道！」一打開裡面全是「尪仔標」，兩人瞬間回到童年時期，開始進行一陣廝殺，而大霈也拿出早期的香水「花露水」，浩子忍不住形容：「阿媽的味道」。

節目邀請許久未上綜藝節目的楊麗音擔任來賓，她被主持人形容是「有故事的國寶」，楊麗音帶來早期的暖暖包－水龜(tsuí-ku)，讓兩位主持人大開眼界，楊麗音如數家珍，「這個銅製傳熱很快，以前沒暖暖包，也沒電毯，這個裡面放熱水，晚上放在棉被裡，很暖和！」水龜外型更有龍鳳雕刻，讓浩子讚嘆不已：「要那個年代的人出來，才有辦法看到這個東西。」

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導覽老師「音樂收藏家」林太崴帶來的壓箱寶是一張絕版的黑膠唱片，楊麗音一看到唱片封面，雙手摀住臉面露害羞，浩子在旁起鬨：「怎麼會這麼面熟？是誰？」竟是楊麗音早期與邰智源、許效舜組成「三口組」發行的黑膠唱片，甚至連楊麗音手上都沒收藏這張唱片。林太崴分享道，「這張是我10多年前在跳蚤市場挖到的，老闆不知道這張專輯的重要，因為我小時候都在看《連環泡》，他100塊就賣我了。」大家馬上拿30年前的專輯封面對比現在，楊麗音自誇：「差不多啦！那時候比較豐腴而已。」浩子好奇問楊麗音：「你還記得怎麼唱嗎？」隨即楊麗音唱出一段還帶動作跳舞：「逍遙甲自在，慢慢的就會來。」一旁眾人陷入回憶，頻頻點頭說有印象。

另一位導覽先生顏震宇帶來廚房收藏品，是台灣第一間酒家「江山樓」的湯碗，又小又淺的卻是湯碗，現場的大家相當好奇，楊麗音猜測：「在酒家喝酒是重點，吃是其次。」顏震宇補充道，「湯碗很小，差不多一兩口喝完，才不會想到要喝時，裡面的菜已經冷掉了，這樣才能保持吃的時候都是熱的。」浩子虧楊麗音：「你很適合去酒家舀湯！」有趣互動讓現場笑聲一片。

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