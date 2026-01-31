30年回憶再見！ 嘉義知名渡假村撐不住人力荒宣布停業

嘉義縣大埔鄉「歐都納山野渡假村」30日宣布將於3月10日停業。（翻攝Google maps）

嘉義縣大埔鄉緊鄰曾文水庫的「歐都納山野渡假村」30日無預警宣布停業，將於2026年3月10日正式畫下句點。歐都納是營運超過30年的歐風生態渡假村，也是大埔鄉唯一的型旅宿，如今因嚴重人力短缺、人才斷層，終究撐不下去，讓許多在地居民與老客戶不勝唏噓。

由戶外休閒品牌「歐都納」打造的渡假村，占地2公頃，以低密度開發與豐富生態聞名，木屋、盧森館等設施承載不少旅人與家庭的度假回憶。多年來更積極投入地方公益：協助大埔國中小、為畢業學生提供西餐與禮儀課、參與紫斑蝶復育及各類文化觀光活動，是地方發展的重要夥伴。

30年老字號也撐不住？

業者在公告中坦言，真正壓垮經營者的是偏鄉人口流失，近10年大埔國中畢業生年年減至個位數，青年外流、人才不回鄉，旅宿業面臨難以彌補的人力缺口，加上去年多起地震衝擊觀光，使招聘困境雪上加霜。

公告沉痛指出：「人才的嚴重斷層，讓我們面臨了難以克服的人力短缺與招聘困境。」即使對地方滿懷熱忱，仍不得不做出停業的艱難決定。渡假村也提醒，所有未使用的渡假券務必在2026年3月10日前使用，或依公告辦理退費。

