30年回憶沒了！歐都納山野渡假村將於3/10停業

位於嘉義縣大埔鄉、鄰近曾文水庫的「歐都納山野渡假村」將於3月10日正式停業，結束長達30年的經營歷史。該渡假村由台灣知名戶外運動用品品牌「歐都納」經營，隨著市場環境變遷及經營考量無奈宣布停業，消息傳出後引發地方居民與消費者的惋惜。

歐都納山野渡假村 將於3月10日正式停業 。(圖／翻攝自歐都納山野渡假村臉書）

「歐都納山野渡假村」為大埔鄉唯一的大型旅宿業，園區占地約2公頃，採低密度開發，擁有豐富的自然生態及寬廣的綠地活動空間，30多年來不僅是當地居民主要的就業來源，亦是大埔鄉的重要地標。然而，根據歐都納品牌官網與渡假村官方公告，隨著市場環境變遷與經營考量，渡假村將於3月10日正式停業，並提醒尚未使用渡假券的消費者務必於該日前使用或洽詢退費。

據了解，渡假村近年來面臨嚴重的人力短缺問題，尤其當地青年外移至其他地區就業，導致人才回流比例持續下降，加上去年大埔地區接連發生多起地震，衝擊了旅遊市場，最終讓董事會做出停業的艱難決定。早在今年初，渡假村已陸續調整餐飲服務，並舉辦物品拍賣活動，地方上早有傳言其將關閉，昨（30）日公告一出，消息終於塵埃落定。

此外，「歐都納山野渡假村」長期以來積極參與地方公益，與在地產業緊密合作，並支持嘉義縣政府舉辦多項活動，對當地發展貢獻良多。渡假村也曾為大埔國中小學生提供資源，包含在畢業季贈送西餐、舉辦餐桌禮儀教學等，成為地方重要的支持力量。如今，渡假村即將關閉，許多居民對此表示不捨，感嘆一個陪伴大埔成長的地標就此走入歷史。

根據歐都納官方聲明，停業決定是基於人力資源短缺、經營壓力及市場環境變化等多重原因，雖然對此感到萬分不捨，但仍不得不做出這項決策。

歐都納品牌官網和「歐都納山野渡假村」貼出即將停業公告。(圖／翻攝自歐都納官網）

