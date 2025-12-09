30年尪愛上美甲師 汽旅嗨玩...正宮見親密照崩潰提告

桃園一名結婚逾30年的人妻發現丈夫偷吃美甲師，兩人不但互稱老公老婆，對話中還充滿「我好想你」「我愛你」「愛老虎油」等示愛訊息。（示意圖／Unsplash）





桃園一名人妻發現結婚30多年的丈夫，透過手遊認識美甲店女老闆，兩人不但互稱「老公、老婆」，還固定到汽車旅館發生性行為。人妻從丈夫手機中看到大量親密對話與照片後崩潰，憤而告上法院，指控小三侵害配偶權，求償60萬元。法院審理後認定小三明知對方已婚仍介入婚姻，判賠30萬元。

判決書指出，兩人結婚已逾30年，育有子女甚至已有孫子。人夫某年透過手機遊戲認識美甲師小三，兩人相處一段時間後開始交往。人夫出庭時坦承，兩人從第二次見面開始，每個月會約出來1至2次，每次見面都會到汽車旅館發生性行為，關係維持一段時間。

人妻在手機裡，發現丈夫和小三的LINE對話截圖，內容不僅互稱「老公」「老婆」，還包含「我好想你」「我愛你」「愛老虎油」等示愛內容，以及帶有性暗示的訊息。更讓她難以接受的是，對話紀錄中還有丈夫從後方環抱小三、接吻等親密照片。

事發後，人妻要求丈夫與小三斷絕關係，丈夫也依妻子要求打電話向小三提出分手，並在電話中表示「我們結婚30幾年了，連孫子都有了，她不會放棄這些」、「不要再來找，我老婆會報警」。小三卻情緒激動，多次以自己性命相逼，傳訊說「那我去死」、「沒有你會死」。

面對人妻提告，小三在法庭上辯稱，並不知道人夫已婚，且兩人並未發生性行為，還反控自己是遭到「仙人跳」。不過，人夫的證詞卻清楚表示，小三早就知道他已婚、有小孩甚至有孫子，小三仍表示「願意做外面的女人」，並持續與他發生關係。

法官審酌LINE對話、親密照片、電話錄音以及丈夫證詞後，認為小三辯詞前後矛盾，且明知對方是有配偶之人，仍多次發生性行為，並在事發後以激烈言語、甚至以死相逼，要求持續交往，已明顯破壞婚姻圓滿，侵害人妻配偶權，情節重大。法院評估雙方經濟狀況及整體情節後，最終判決小三須賠償精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

