30年後再聞嬰兒哭聲！ 義大利偏鄉女嬰誕生點亮山村

女嬰拉拉．布西．特拉布的洗禮儀式在住家對面的教堂舉行，幾乎全體村民到場參與。（示意圖／達志／美聯社）

義大利中部阿布魯佐大區（Abruzzo）山區的偏遠村落帕利亞拉．德伊．馬爾西（Pagliara dei Marsi），近日迎來近30年來首名新生兒，讓這座長期面臨人口流失的古老村莊短暫熱鬧起來，也再次凸顯義大利日益嚴峻的少子化問題。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，女嬰拉拉．布西．特拉布科（Lara Bussi Trabucco）於今年3月出生，是該村近三十年來首位誕生的孩子，讓村內人口回升至約20人。她的洗禮儀式在住家對面的教堂舉行，幾乎全體村民都到場參與。由於多年未有嬰兒出生，拉拉也成為當地最受矚目的存在。

廣告 廣告

拉拉的母親、42歲的音樂教師琴齊亞．特拉布科（Cinzia Trabucco）表示，許多原本不知道村莊存在的人，因為孩子的出生專程前來探訪。她形容，女兒年僅9個月便「小有名氣」。

拉拉的誕生象徵希望，同時也反映義大利人口結構惡化的現實。根據義大利國家統計局（Istat）數據，義大利2024年新生兒人數降至36萬9944人，創下歷史新低，生育率亦降至平均每名育齡女性僅生育1.18名子女，為歐盟最低水準之一。

統計資料顯示，2025年前7個月出生人數仍持續下滑，其中阿布魯佐大區的情況尤為嚴重，較去年同期減少10.2%。帕利亞拉．德伊．馬爾西雖僅為一個小村莊，卻被視為義大利各地人口老化、學校關閉與公共資源緊縮問題的縮影。

當地市長朱塞皮娜．佩羅齊（Giuseppina Perozzi）指出，村莊多年來持續流失人口，且缺乏世代交替，拉拉的出生對社區而言彌足珍貴。她也期盼，這個案例能鼓勵更多年輕家庭回到鄉村定居。

為因應被義大利總理喬治亞．梅洛尼（Giorgia Meloni）形容為「人口寒冬」的少子化危機，政府自2025年起提供每名新生兒或領養兒童一次性1000歐元補助，並發放每月約370歐元的育兒津貼。不過，拉拉的父母坦言，真正的困境仍在於托育資源不足與工作與照顧難以兼顧。

距離村莊約一小時車程的蘇爾莫納市（Sulmona），當地安農齊亞塔醫院（Annunziata Hospital）產科病房近年也因出生人數下滑，面臨關閉危機。婦產科醫師詹盧卡．迪．路易吉（Gianluca Di Luigi）指出，若產科關閉，孕婦需長途前往首府拉奎拉市（L’Aquila）生產，在冬季惡劣天候下恐增加風險。

義大利中部阿布魯佐大區山村帕利亞拉．德伊．馬爾西迎來近30年來首名新生兒。（圖／翻攝自X，@PLACEengage）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女大胃王吐掉食物畫面曝挨轟假吃 突宣布「無限期停更」認：身體出狀況

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年