30年情誼藏輓聯…前助理陳偉去世 馬雲夫婦獻花圈

一名電商大V在1月14日透露，與阿里巴巴集團創始人馬雲相識30多年的前助理陳偉，在2026年1月12日去世。馬雲夫婦特意敬獻了花圈，輓聯上寫著：「愛得真誠，獲一世的情誼；活得灑脫，享有趣的靈魂」。馬雲和陳偉的情也一度成為網上相關話題焦點，不少網友認為這段話傳達了馬雲對知己的深情悼念。

據雷科技報導，透露這則消息的是電商大V倪叔，其表示，追悼會現場，除馬雲夫婦敬獻了花圈，阿里巴巴集團、CEO吳泳銘和導演張紀中等不少熟人也都送了花圈悼念。而馬雲夫婦在輓聯上寫著的「愛得真誠，獲一世的情誼；活得灑脫，享有趣的靈魂」，短短幾句話，就把陳偉和馬雲30多年的交情說透了。

廣告 廣告

報導稱，陳偉是馬雲唯一授權的官方傳記「這就是馬雲」的作者。1992年，剛從浙江大學畢業的陳偉，去了杭州一個英語俱樂部夜校上課，教英語的老師正是馬雲。那時候的馬雲還沒創業成功，就是個敢說敢講的英語老師，而陳偉是個愛聽段子、愛嘮嗑的年輕人。沒想到這一相識，就成了跨越30年的知己。

後來馬雲創業，英語班解散了，但倆人的聯繫從沒斷過，經常一起打牌、吃喝、吹牛。據說陳偉最會講段子，有時候別人講得乾巴巴的，馬雲還會讓人家把「素材」交給陳偉，經他包裝後再講出來，總能逗得大家哈哈大笑。

也正因為這份合拍，2008年陳偉正式加入阿里巴巴，成了馬雲的助理，這一幹就是15年，直到2023年才卸任，在阿里內部，大家還親切地叫他首席快樂官。

陳偉的人生也有不少跨界，不是一直圍著馬雲轉。2005年他還去給張紀中當助理兼制片，跟著劇組拍「碧血劍」、「鹿鼎記」這些經典武俠劇，甚至還客串過袁崇煥的角色。到了阿里之後，他還統籌過國際會議，在長江商學院當過文化講師，不過也曾因為莫斯科會議的籌備疏漏引發過關注。據了解，陳偉沒少鬧出過小烏龍，比如帶錯會議室，讓馬雲錯過了天津達沃斯的會議議程。

最讓網友印象深的，還有陳偉作為阿里關鍵歷史見證者的身分。比如，馬家廚房事件，當時大家都猜馬雲要做預製菜，是陳偉在朋友圈幽默闢謠「馬家廚房肯定不做預製菜，但做什麽不好說。吃是人間大道，不是投資賺大錢的賽道」，一句話既澄清了事實，又保留了分寸。另外，2014年阿里巴巴在紐交所上市，陳偉也是親歷者，當時他還專門給敲鐘嘉賓送了定製鐘錘、簽名傳記這些紀念品。

更多世界日報報導

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命