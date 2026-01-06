30年房貸成主流！新青安上路後時間都拉長了 全台平均1人扛貸26.44年

記者陳韋帆／台北報導

2025年Q2房貸族平均1人扛貸約26.44年，曾敬德指出，新青安貸推出後，民眾紛紛採用30年期房貸面對房價上漲，30年期房貸也成為市場主流。（示意圖／翻攝pexels）

2025年第2季全國平均房貸期數為317期，雖然較前一季微減2期，但整體房貸期數仍維持高位，換算年期，每位房貸族平均扛貸約26.44年。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安貸推出後，民眾紛紛採用30年期房貸面對房價上漲，30年期房貸也成為市場主流。

內政部不動產平台資料顯示，2025年第2季全國平均房貸期數為317期，高於2024年同期的315期，六都平均還款年限皆超過26年。

進一步觀察各行政區表現部分，台北市第二季平均313期、新北328期、桃園市332期、台中市324期、台南市327期、高雄市326期。相較於2023年第三季新青安上路前的293期，目前已連續8季房貸期數超過300期。

曾敬德表示，2015年房貸年期首度突破20年後，隨30年期產品普及，尤其在新青安政策上路後改變更為顯著。民眾面對房價上漲，多透過拉長還款年限來降低每月負擔，或保留現金投資其他金融資產，使30年期房貸成為自用市場的主流。

