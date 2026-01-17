30年捐1億不合理？賴清德財產來源遭疑 陳佩琪：王子犯法與庶民同罪





民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文質疑，總統賴清德財產來源不明，並要求北檢調查。對此，她今天（17日）受訪時再度表示，北檢不能對總統有特別禮遇，應秉持「王子犯法，與庶民同罪」原則，不能「綠能你不能」，呼籲司法不能雙標。





陳佩琪日前在臉書發文質疑，賴清德過去30年捐款金額累計高達1億元，平均每年捐出約330萬元；若以市長月薪約20萬元計算，即便加上其太太收入，再扣掉繳稅後，等於全年收入全數捐出，甚至年度捐贈金額還高於夫妻年所得總額。

廣告 廣告

對此，陳佩琪今陪同許甫到吳興市場掃街拜票，並於受訪表示，當初北檢以「財產來源不明」為由展開調查，卻未曾傳喚她或柯文哲說明，僅憑政論節目的柯黑名嘴的說法，就跑來他們家搜索、羈押。





她認為，若北檢僅因政論節目提及政治人物有財產來源不明的疑慮，就啟動搜索程序，那她同樣有權對賴清德提出質疑；況且賴的捐款數字還超過他們夫妻的薪水，這也是事實。





陳佩琪強調，北檢不能對總統有特別禮遇，應秉持「王子犯法，與庶民同罪」原則，不能「綠能你不能」，司法雙標是最大的一個傷害。她也說，她的質疑沒有錯，但北檢目前並未對此做出回應，呼籲司法不要雙標；同時她也會繼續寫臉書，希望更多人了解他們是如何受到污衊。（責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：傳參選北市長當最強母雞 陳佩琪：現階段輔選為主）