30年未搭公車乘客寫信感謝 公車駕駛謝竣吉用服務圈粉市民

謝竣吉以專業和親切服務，獲乘客肯定





台中市公車每日發出近8,000班次，是市民通勤、通學、採買與休閒重要交通工具，也是觀光客認識城市最便利的大眾運輸，公車營運時間從凌晨服務到深夜，方向盤背後的無名英雄，獲得民眾按讚肯定。一位市民日前從「台中一中」站搭車，感受駕駛謝竣吉熱誠服務，細心關照乘客安全，特別寫信表達感謝，希望多給默默付出的公車駕駛掌聲，共同打造友善的運輸環境。

台中客運駕駛謝竣吉

這位寫感謝信給台中市政府交通局的民眾，分享一段暖心的搭公車經驗，他表示約30年未搭乘公車，近日在「台中一中」站搭乘41路公車，原本只是一次普通的搭車行程，卻因駕駛貼心服務，駕駛行車平穩準時抵達，台中市民搭公車可享10公里免費，超過10公里車資最高10元的雙十公車優惠，駕駛努力守護每趟旅程，感受到大眾運輸的便利與安心。

廣告 廣告

他提及當晚約7點36分從「台中一中」站搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，稱許「台中公車服務真的很讚」，以身為市民感到驕傲，並希望透過這封信，讓更多人看見公車駕駛的辛勞，給予大眾運輸從業人員更多鼓勵。

對於乘客肯定，公車駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事，41路行經國立公共資訊圖書館、台中一中、台中車站等站點，上放學時段以學生為主要客群，會不厭其煩提醒搭車安全，安全駕駛、親切服務，是他信守的工作原則，每天遇不同乘客都是緣份，有人心情喜悅，有人可能有心事，希望他的叮嚀讓乘客安全到目的地，有機會抬頭看看車外沿路風景，公車四通八達，人生也不是只有一條路可以走。

坐在公車座位上，公車駕駛謝竣吉體會乘客搭公車的感受與需求。

謝竣吉說，他原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛，為熟悉路況和停靠站點，剛開始跟著資深駕駛認路，隨車學習從3天延長到10天，下班後還騎機車確認公車路線，學得慢但記得住最重要，目前服務時間為下午班，為保持工作精神，嚴格要求規律作息養足體力，珍惜為乘客服務的機會。

市府交通局長葉昭甫表示，感謝公車駕駛長謝竣 吉熱心服務，行銷城市站在第一線，台中市目前有1,200多位公車駕駛，以每月約700萬人次客運量，平均每日有23萬人次使用公車服務，為穩定駕駛員人力，交通局在112年及114年調整每車公車合理營運成本及公車基本運價，同步要求客運業者替駕駛員分次加薪至少4,000元以上，兩年內共調升8,000元，提升基層駕駛的待遇與尊嚴，其他公車從業人員亦分次加薪逾2,000元，鼓勵更多人才投入公車行列。

台中客運高鐵站站長林志偉表示，謝竣吉在台中客運服務10年，駕駛行車期間與乘客互動良好、服務態度親切，深獲乘客肯定，公司將予以記功獎勵，表揚其優良服務表現。

更多新聞推薦

● 為失事飛官祈福 國民黨團籲立即編列軍人加薪預算