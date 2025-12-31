30年歷史海砂屋「正光花園新城」都更案 評選出最優申請人

有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕對桃園市民而言，提到海砂屋就想到「正光花園新城」，但重建長期卡關，整合比例一直停在五成左右。今年4月桃園市政府住都中心正式運作，啟動防災都更，將「正光花園新城」都更案列為首要案件，經過層層關卡，於29日順利評選出最優申請人「春福建設」，桃園市長張善政今在市政會議宣布該消息，也強調這是桃園都更重要的里程碑。

張善政表示，正光花園新城社區30年來深受海砂屋問題困擾，重建長期卡關，整合比例一直停在50％左右；而在住都中心去年4月1日才正式掛牌後，僅短短2週內，同意比例便跨過75％公辦都更的門檻，僅僅利用9個月時間就完成最優申請人評選，以極高的行政效能克服了過去30年、218位私地主的整合困境，是桃園公辦都更重要的里程碑。

春福建設則表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔，春福建設特別加碼提供「防水保固10年」之安心承諾，並承諾降低私地主負擔，預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層之鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元。

住都中心表示，正光花園新城案成功招商帶給住戶很大的信心，和北側公有土地的警察宿舍公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質，期盼藉由此成功案例作為「領頭羊」，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

