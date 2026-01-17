30年特力屋轉型進入社區 何湯雄：不變就是死路一條

（中央社記者江明晏台北17日電）從居家DIY賣場起家，走過30年的特力屋，正站在關鍵轉折點，面對人口結構翻轉、修繕需求質變與實體零售衰退壓力，特力屋不再只賣商品，而是要把服務送進社區與家戶，董事長何湯雄直言，「實體通路不變、就是死路一條」。

成立滿30年的特力屋，是許多家庭居家DIY、修繕會想到的代名詞，近期踏入資本市場登錄興櫃，預計今年就會完成上市。特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，集團第一次把子公司拆出來公開發行，「是30年磨一劍的里程碑，更是體質與角色的轉型升級」。

30年過去，台灣人口結構改變，居家修繕市場出現3大新趨勢。第一，第三方修繕需求增加，因包租代管和老屋改建風潮興起；第二，小宅風興起，帶動平均家戶人口數減少，但家戶數增加；第三，隨著台灣進入老齡化社會，年長者居住需求受重視，「適老宅」改裝需求上升。

老招牌特力屋，勢必改變傳統做法，跟上新趨勢。「修繕需求不是短期循環，而是長期剛性需求。」何湯雄認為，支撐特力屋一路走來的，正是那句內部信念「家的大小事，一輩子都是特力屋的事。」

從賣場到社區管家 何湯雄：關鍵轉型打進家戶

「來客數確實一直在掉，實體店不改變，未來就是死路一條。」何湯雄直言，未來特力屋的轉型核心不是開更多大店，而是把服務推進到社區與家戶中。

何湯雄親自督軍特力屋4層轉型藍圖，第一層，從過去圍繞都會區的大型賣場，轉向深入社區與縣市鄉鎮的小型社區店，讓據點更貼近居家生活圈。第二層，是推出「社區管家」服務模式，將原本在賣場內服務的專業人力，以到府服務連結與客戶的最後一哩路。

第三層，是改善商品結構、強化自有品牌，以體驗取代銷售；第四層是整合電商與門市，打造線上線下一體的居家裝修平台。

這樣的轉型步驟，已反映在特力屋的展店策略與人力布局上；目前特力屋全台已有28家大型店、37家社區店，何湯雄宣布，今年底前的目標是再開25家社區店，去年底更招募約200名「社區管家2.0」人力，他說，「大店以後要做展示的功能，必須脫離實體店的紅海戰場，真正的主力是要延伸到客戶家裡。」

此外，特力屋也首度跨界與全家便利商店合作，把免治馬桶、電子鎖、淨水器等商品與安裝服務搬進全家FamiPort與行動購平台，讓4400多家超商成為接單入口。

「特力屋30歲以下客群在流失，超商就是他們的生活場景。」何湯雄形容，這是用流量換服務、用通路換轉換率的布局。

貿易當最大後盾 何湯雄：全球亂流中替零售撐腰

在零售端積極轉型的同時，何湯雄也清楚，為特力屋撐起空間的是背後的全球貿易引擎。

他坦言，2025年上半年，美國總統川普啟動對等關稅，讓所有生意都瞬間停擺，好在特力集團挺住風浪、改變戰略，這波震盪也淘汰許多中小型業者，「未來貿易生意就是大者恆大」。

業界人士形容，特力過去賺的是「幫全球大賣場買貨」的錢，簡言之，就是替美國大型零售商，在亞洲找工廠、談價格、管品質、管交期，是一門傳統貿易生意，優點是風險低、規模大、現金穩，缺點是毛利不豐。近幾年特力跨入採購代理，串起客戶和工廠之間的各項流程，收取服務費、可直接貢獻利潤，商業模式更具效益，成為今年新動能。

此外，過去特力銷美產品有9成來自中國，但因為川普祭出高關稅，打亂過去的模式，特力近年加速東南亞布局，獲得在地供應鏈優勢，加上特力去年投資入股美國在地品牌客戶Hampton Products約66%股權，進行垂直整合，許多當地業者看好特力掌握的供應鏈優勢與合作空間，主動上門來洽談，特力也會加速併購，並逐步從傳統貿易商，轉為全方位服務商。

何湯雄指出，過去銷美產品9成來自中國，如今東南亞已超過兩成，目標2026年拉高至3成，特力已在泰國、印度設立據點，越南表現尤其亮眼，成為替代中國的重要支點。（編輯：張良知）1150117