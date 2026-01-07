30年省出1800萬孝親費！男驚見存摺金流傻眼 母「這1句」讓他心碎崩潰

財經中心／王文承報導

一名男子30多年來省吃儉用，為了能讓母親生活過得好一點，累計寄出約1800萬日圓孝親費，沒想到最後卻發現，這些錢竟全數被轉給妹妹，真相曝光後，讓他情緒崩潰，對家人也徹底失望。（圖／資料照）

不少子女出社會後，為了回報父母的養育之恩，會固定給付孝親費，但若父母對手足有所偏心，甚至將孝親費轉給其他孩子，往往成為家庭失和的導火線。日本一名56歲男子田中達也（化名）便分享了自身經歷，他為了讓獨居、每月僅靠12萬日圓（約新台幣2.4萬元）退休金度日的母親過得好一點，30多年來省吃儉用，累計寄出約1800萬日圓（約新台幣360萬元）孝親費，沒想到最後卻發現，這些錢竟全數被轉給妹妹，真相曝光後，讓他情緒崩潰，對家人也徹底失望。

男30年省出千萬孝親費 母這1句讓他崩潰



根據《THE GOLD ONLINE》報導，達也表示父親早逝，母親一肩扛起扶養他與兩名妹妹的責任。為了表達感激之情，他自年輕時起，每月固定寄5萬日圓（約新台幣1萬元）給母親貼補家用，這一寄就是30多年。

達也坦言，自己並非經濟寬裕的人，必須和妻子精打細算，甚至節省日常開銷，才能維持家庭與孝親費的支出。他原以為，這筆錢能讓母親的生活品質有所提升，因此從未多想。

平日裡，達也也會主動分擔母親無法處理的家務，包括清理浴室黴菌、更換高處燈管、整理堆積多年的雜物等。直到有一天，他在母親的梳妝台抽屜中，意外發現十多本存摺，全是記錄他多年來匯款的帳戶。

他翻閱後發現，幾乎每個月25日都有一筆5萬日圓的存款紀錄，但總在28日至30日之間，又出現相同金額的提領紀錄，讓他感到不解。「母親一向做事有條理，帳目記得很清楚，這樣的金流實在太奇怪了。」

達也於是試探性詢問母親，對方卻神情僵硬、語帶閃爍，只說是「生活開銷」。察覺異狀後，他進一步當面對質，母親最終坦承，這些錢其實全數交給了兩名女兒——美智子與幸子。

母親解釋，認為現在正值孫輩成長、最需要用錢的時期，因此才會將錢轉給妹妹們。然而，達也萬萬沒想到，這樣的情況竟持續了30多年。

得知真相後，達也情緒潰堤。他回想自己多年來省下午餐費、壓縮生活開銷，只為讓母親過得安穩，沒想到這筆錢最終全落入妹妹手中，母親一毛未留。這個殘酷的事實，讓他不僅心碎，也對家人徹底失去了信任。

