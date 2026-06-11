30年經不住摧殘！《玩具總動員5》胡迪驚爆圓形禿 湯姆漢克斯證實：走樣了

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《玩具總動員5》主題曲演唱者泰勒絲（右1）與胡迪配音湯姆漢克斯（左3）、提姆艾倫（左4）等人出席活動。迪士尼提供

動畫大片《玩具總動員5》，在全員悉數回歸下面臨史上更艱難的考驗。這一次胡迪、巴斯光年和夥伴們將正面迎戰科技浪潮，與平板3C產品展開一場爭寵奪權大戰。

為胡迪牛仔配音長達31年的好萊塢巨星湯姆漢克斯更拍胸脯保證：「我不知道皮克斯是怎麼做到的，但這確實是《玩具總動員》系列中一個精彩且完整的篇章。」

驚見胡迪變形多出圓形禿 湯姆漢克斯驚呼傳奇還在繼續

從第一集至今，湯姆漢克斯為胡迪配音已有31年，看到故事仍在持續，他自己都感到難以置信，受訪時嘖嘖稱奇直呼：「我的天吶，我只能說這個傳奇還在繼續。」

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不過經過了30年，玩具們雖然不會老化，卻也敵不過時間的摧殘，在最新一集裡，細心觀眾將會發現胡迪的後腦勺竟然多了一個圓形禿，甚至肚子也挺出了啤酒肚。

對於玩具外型上的崩壞改變，湯姆漢克斯幽默解釋：「胡迪被過度使用了，當你一次又一次地將塑膠帽子戴在塑膠腦袋上，總是會有地方磨損，而且他的身體是用填充物和布料做的，這些材料會隨著時間推移逐漸走樣。」

胡迪牛仔外貌上有了些許改變，湯姆漢克斯覺得這是他被使用過度了。迪士尼提供

正面迎擊平板3C爭寵 翠絲配音女星認了：感動到落淚

即使外貌變了形，玩具們保護小主人的決心依遺落在各地的玩具終於重聚，然而面對小主人邦妮生活中湧現的大量科技產品，他們也開始嚴重懷疑起自身的價值。

如同為翠絲配音的女星瓊安庫薩克所言：「我知道每個父母都會擔心自己的孩子，什麼時候讓他們接觸科技？這對他們的大腦又會產生什麼影響？這部電影講的就是這些，也講述了人性和忠誠，同時它也讓我感動落淚。」

本片由迪士尼和皮克斯聯手推出，並由《海底總動員》、《瓦力》金獎編導安德魯史坦頓親自執導，延續前四集的精神。除了原班人馬抱抱龍、火腿、牧羊女、卡蹦公爵等，還增添了莉莉板、褲褲寶及小快拍等新角色。

配音陣容更集結湯姆漢克斯、提姆艾倫、基努李維、葛莉塔李等，可謂玩具史上最堅強的黃金陣容。《玩具總動員5》即將於6月17日全台上映。



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