30年老字號「麥當勞熄燈」！最後營業日曝 高雄人不捨：時代的眼淚

記者柯美儀／台北報導

高雄文化中心麥當勞將在11月30日結束營業。（圖／取自高雄粉Kaohsiungfans臉書）

高雄文化中心的老字號麥當勞將熄燈！自1995年開業、營運近30年的文化中心店，因租約到期將於11月30日結束營業，業務將移至隔壁新開的文化二餐廳。不少在地人得知消息後，不禁感嘆「青春歲月消失了」、「時代的眼淚」。

臉書粉專「高雄粉Kaohsiungfans」指出，高雄文化中心麥當勞將在11月30日結束營業，這家也是高雄繼五福、左營、鳳山中山、十全後最老的麥當勞，自1995開業至今已30年，餐廳因租約到期，11月30日13時結束營業後將由光華路口的文化二接替。

麥當勞貼公告指出，高雄文化二餐廳預計12月1日起試營運。（圖／取自高雄粉Kaohsiungfans臉書）

麥當勞也貼出公告指出，高雄文化二餐廳預計12月1日起試營運，「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，未來將在新址繼續為顧客服務」。

消息一出，震驚不少在地人，紛紛在貼文底下留言嘆道「就算是搬30m，青春歲月也完全消失了」、「時代的眼淚，這家活很久了」、「回憶又少了一個」、「這間以前失業時都在裡面度過時間，好久沒去了，懷念」、「我每次去文化中心都要買一下」。也有人說「三角窗，不好停車，租金高，功能性低」、「只是被迫搬去隔壁而已…」

