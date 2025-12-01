30年老宅延壽計劃 公寓公共空間最高每棟補助960萬元

內政部長劉世芳在首場老宅延壽補助巡迴說明會致詞。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部昨天（11/30）於新北市三重先嗇宮舉辦首場老宅延壽補助計劃說明會，由部長劉世芳親自出席，公布公寓公共空間最高每棟補助新台幣960萬元，以及室內私人空間最高補助每戶30萬元。但該方案最晚須在2017年12月31日前向地方政府申請，施工原則以1年內完成為目標，並排除4種情況，包括：全棟為單一所有權人持有、已申請建照貨拆照、進入都更或危老程序或申請相同項目補助。

內政部國土管理署指出，該計劃的申請方式與限制，例如4至6層樓公寓中，公共空間要超過1/2作住宅使用，戶籍至少有1人是65歲以上，或低收入、中低收入戶、長照等級第2級以上，且符合居家無障礙環境改善補助對象，但補助對象不得為法人。案件可以由公寓大廈管委會或管理負責人提出，或由全體建築物區分所有權人同意共同推派代表人申請。

國土署表示，老宅延壽補助包括室內和公共空間，先選擇公共空間項目，才能加選私人室內空間修繕。針對公寓公共空間補助，必須在補助項目中的8項選擇3項，每項最高補助65%。其中，包括：增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕最高補助40萬元；公共管線修繕更新最高補助50萬元；老舊招牌、違規物或違建拆除最高補助40萬元；屋頂防水及隔熱最高補助50萬元；外掛式空調及其管線的安全改善最高補助40萬元；增設或改善無障礙設施最高補助40萬元。

劉世芳強調，期望藉此計劃解決「人屋雙老」問題，在3年內協助修繕補助600棟30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅。

相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」或專線02-7701-9919洽詢。

