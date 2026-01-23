30年老宅藏居安隱憂 內政部籲快來申請延壽補助：結構評估費也能請款

30年以上老宅適用不少續命補助計畫，住戶不妨洽內政部了解詳情。圖非當事住宅。（示意圖／方萬民攝）

內政部長劉世芳今（23）日表示，「老宅延壽計畫」至今已經在全台辦了11場說明會，超過4,000人次踴躍參加，像是30年以上老宅外頭建築物立面修繕、屋頂防水隔熱、更新老舊管線，或是室內扶手、防滑防墜設備等，其實都有補助，2026年底前歡迎符合資格者踴躍申請。

內政部長劉世芳（圖）提醒老公寓拆除違建的拆除費也有機會請領補助。（圖／周志龍攝）

今天內政部在臺中市南區區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會，在場不少官員與建築師直球對決老屋住戶，希望能透過個案諮詢與輔導機制，讓屋主切實掌握結構安全狀況，並善用補助制度，把家修繕、補強或重建好，住得更安心。

廣告 廣告

不少老屋藏有居住安全隱憂，內政部提供部分補助計畫，希望讓短時間都更無望的老宅住戶住得心安。圖非當事住宅。（示意圖／周志龍攝）

在場的臺中市建築師公會理事長蘇懋彬就指出，民眾大多住在老化的建築物，要談拆除或改建還有漫漫長路，若能先針對外牆、電梯及管線等重點項目進行修繕，不只可延長建築物使用年限，最重要的是提升居住安全，像目前臺中市建築師公會裏頭859位建築師都準備投入專業服務，希望幫助民眾進行屋況評估與修繕規劃。

劉世芳則說，針對建築結構安全性能初步或詳細評估所需費用，其實內政部也有補助評估費，不過像民眾常關心的頂樓加蓋、前後陽台外推及鐵皮加建等增建部分，都不可算是計畫的補助範圍。

然而，公寓住戶如果於申請老宅延壽修繕補助時，願意把老舊招牌、違規物或違建給拆了，有關拆除工程費用也可適用這波內政部專案補助，希望加速改善違規亂象。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

壓線上班才懂？通勤遇「1狀況」必定遲到 3.9萬人爆共鳴

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性