30年老屋補助來了！每戶最高30萬、每棟最高960萬

內政部30日在新北市三重區先嗇宮舉行首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，宣布未來3年將協助600棟屋齡30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天厝進行修繕。公寓公共空間每棟最高補助960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元。

內政部長劉世芳指出，臺灣65歲以上老年人口約463萬，隨著住宅逐年老化，部分長者面臨「人屋雙老」問題。政府藉由老宅延壽計畫，結合專業輔導與簡便程序，協助民眾改善居住環境，包括室外公共空間的管線更新、立面與外牆磁磚修繕、屋頂防水、增設昇降設備及無障礙設施；室內部分則包含扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，提升住宅整體安全與高齡生活機能，使老屋成為「銀髮友善宅」。

申請資格以屋齡30年以上的合法建築為限，公寓需4至6樓、半數以上為住宅用途，透天住宅則為6樓以下全棟住宅。已領使用執照者可直接進入申請程序，未領者須先申請合法房屋證明並確認屋齡。公寓類型須取得全棟二分之一以上住戶同意或由管理委員會代申請；透天住宅則需全體所有權人一致同意。完成同意程序後，可辦理結構安全評估，費用可申請政府補助。

申請人向地方政府提出補助申請後，經管理委員會或區分所有權人會議通過，或取得全體同意，由直轄市或縣市政府核定補助額度。工程原則上須一年內完工，如需變更許可（如增設昇降設備），可延長六個月，最多延長兩次。完工後須向地方政府送件備查，並於取得備查或許可後三個月內提出經費核銷，經審核通過後撥款。

老宅延壽申請流程。（圖／翻攝自都市更新入口網）

國土署都更建設組長王武聰表示，老宅延壽補助範圍涵蓋公寓與透天住宅公共空間，也可加選私人室內修繕，但須先選公共空間項目。公寓公共空間提供8項補助，至少選3項，包括增設昇降設備（最高400萬元）、立面修繕（300萬元）、樓梯間修繕（40萬元）、公共管線更新（50萬元）、老舊招牌或違建拆除（40萬元）、屋頂防水隔熱（50萬元）、外掛空調及管線改善（40萬元）、無障礙設施增設或改善（40萬元）。

王武聰指出，透天住宅公共空間則提供4項補助，至少選1項。室內修繕可針對居家安全、管線更新及必要裝修，每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶可達30萬元。申請前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府補助1.5萬至40萬元，評估結果僅供了解房屋安全，不影響補助資格。申請最晚須於民國116年12月31日前提出。

