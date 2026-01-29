生活中心／綜合報導

過年應景的肉乾，有30多年老店，為了應付過年訂單，增加10多個人手，輪班不休息，除了一般肉乾，還有元寶形狀的肉乾，味道如何一起去品嘗。

一條條肉乾，彷彿薯條，充滿醬油和蜜汁香甜，還有元寶形狀的肉乾，吃來微辣，帶有濃濃胡椒香，還能吃到肉汁。經過醃漬、乾燥的肉乾，經過機器切成一條條，瞧瞧工作人員動作熟練，抓起一把送上熱風烤箱，200多度高溫激發的梅納反應，讓肉乾多了焦香。業者黃憲智：「肉都是用豬的後腿肉，因為後腿肉它的筋膜比較少，那在烤起來它比較不會變形。」

30年肉乾店「元寶造型」超特別 過年增派人手趕工

元寶肉乾（圖／民視新聞）

外型彷彿元寶的肉乾，必須仔細攤開不能疊，才能送入熱風烤箱，均勻熟成。元寶肉乾水分比較多，要把輸送帶調慢，慢慢烘烤才能鎖住肉汁，烤到吱吱作響，油脂彷彿在表面跳舞，才能出爐。業者黃憲智：「（烤肉乾）溫度跟速度的調整，隨著肉乾不同的厚度跟形狀，水分也有影響或者是比如像，今天的天氣的溫度高低，也是有影響。」

30年肉乾店「元寶造型」超特別 過年增派人手趕工

肉乾年前訂單暴增，業者增加人手全力趕工（圖／民視新聞）

剛吹完熱風的肉乾，還要用吹風扇降溫，因為過年前訂單增加，肉乾冷卻，才能趕快包裝出貨。業者黃憲智：「那業績成本大概成長20倍比平常，那人員的編制上，我們會請一些計時人員，來協助幫忙，大概增加十幾個。」不過，豬肉過年前一公斤漲了10塊錢，為了避免價格波動，老闆和肉商簽定長期約，降低物價影響。

