30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24

有30年外匯交易主管說，被中央銀行與美國財政部的聯合聲明嚇到，「我們同業的疑問是，央行已經告訴我們大家說好準備要穩定升值了？」（圖片來源／信傳媒資料照片）

中央銀行和美國財政部聯合聲明，至少每季一次（落後一季），公布外匯干預操作，不應操縱匯率，一位外資出身、有30年外匯交易經驗、目前仍在國內某金融機構擔任外匯交易主管說「聯合聲明提到的美方沒有施壓升值這件事情，本國外匯市場我們同業的疑問是，央行已經告訴大家說好準備要穩定升值了？」

廣告 廣告

央行與美國聯合聲明，似乎暗指新台幣未來要走升了？

他嘆一口氣說，「以往我好像沒有看到彭淮南有什麼跟美方的聯合聲明，央行獨立超然的以及與他國對等的立場居然在國際舞台上公開承認被破壞了。更離譜的是在聲明中還談到『本行承諾…』為什麼沒有談到美方承諾什麼事情？」

「這是第一次中央銀行這麼明確地告訴大家要升值嗎？」這位外匯交易主管說。另一位傳統產業董事長，周六晚去聽演唱會，被問到央行的聲明，他只講了一句「這一次新台幣會很慘。」

內行看門道，為什麼央行公布外匯操作時間縮短

美國財政部為什麼會和央行達成共識，原本每半年一次公布的匯率干預，變成每一季一次。一位熟知央行的金融學者以股票市場價格平均線的概念向記者解釋，縮短觀察期，表示比較難操弄，「如果是半年一次，中間上上下下，最後取平均數，你就看不出來了。」

這位學者說，聯合聲明中談到央行對不應操縱匯率，干預匯市的態度，那段最後央行加上一句很關鍵的話「事實上，前述原則與中央銀行現行匯率政策之實務操作一致」這是美方給台灣的禮讓，意思是「美方也沒有指責央行操弄匯率」，美方留給台灣央行的空間。

新台幣動向走勢，有人問會到25兌1美元嗎

但這個事件，對外匯市場鐵定有影響，外匯交易主管說，台幣升值對美國製造業出口成本本來就有全面性的好處，宏觀經濟層面（如貿易平衡、製造業競爭力、通膨控制），另一方面，較擔心台灣的出口產業要倒多少，萬一台幣真的朝升值方向，28若守不住應該是24為目標穩定區。

之前在三三會上，各大上市櫃公司老闆，包括台玻董事長林伯豐在場，請前財政部長蘇建榮來演講，當他演講完後，各家老闆都圍上去問新台幣中長期會不會看到27兌1美元甚至是25，他表示無法回答，而《經濟學人》那篇報導說台幣低估55％，可以供各大公司財務主管參考。

(原始連結)





更多信傳媒報導

中央銀行行為正當化：獨立但不孤立的組織與跨域見解

《這個世界上再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》

母親20年來每2小時起床一次，為女兒測血糖...如何克服第1型糖尿病患長期照護的挑戰？

