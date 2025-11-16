30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
有30年外匯交易主管說，被中央銀行與美國財政部的聯合聲明嚇到，「我們同業的疑問是，央行已經告訴我們大家說好準備要穩定升值了？」（圖片來源／信傳媒資料照片）
中央銀行和美國財政部聯合聲明，至少每季一次（落後一季），公布外匯干預操作，不應操縱匯率，一位外資出身、有30年外匯交易經驗、目前仍在國內某金融機構擔任外匯交易主管說「聯合聲明提到的美方沒有施壓升值這件事情，本國外匯市場我們同業的疑問是，央行已經告訴大家說好準備要穩定升值了？」
央行與美國聯合聲明，似乎暗指新台幣未來要走升了？
他嘆一口氣說，「以往我好像沒有看到彭淮南有什麼跟美方的聯合聲明，央行獨立超然的以及與他國對等的立場居然在國際舞台上公開承認被破壞了。更離譜的是在聲明中還談到『本行承諾…』為什麼沒有談到美方承諾什麼事情？」
「這是第一次中央銀行這麼明確地告訴大家要升值嗎？」這位外匯交易主管說。另一位傳統產業董事長，周六晚去聽演唱會，被問到央行的聲明，他只講了一句「這一次新台幣會很慘。」
內行看門道，為什麼央行公布外匯操作時間縮短
美國財政部為什麼會和央行達成共識，原本每半年一次公布的匯率干預，變成每一季一次。一位熟知央行的金融學者以股票市場價格平均線的概念向記者解釋，縮短觀察期，表示比較難操弄，「如果是半年一次，中間上上下下，最後取平均數，你就看不出來了。」
這位學者說，聯合聲明中談到央行對不應操縱匯率，干預匯市的態度，那段最後央行加上一句很關鍵的話「事實上，前述原則與中央銀行現行匯率政策之實務操作一致」這是美方給台灣的禮讓，意思是「美方也沒有指責央行操弄匯率」，美方留給台灣央行的空間。
新台幣動向走勢，有人問會到25兌1美元嗎
但這個事件，對外匯市場鐵定有影響，外匯交易主管說，台幣升值對美國製造業出口成本本來就有全面性的好處，宏觀經濟層面（如貿易平衡、製造業競爭力、通膨控制），另一方面，較擔心台灣的出口產業要倒多少，萬一台幣真的朝升值方向，28若守不住應該是24為目標穩定區。
之前在三三會上，各大上市櫃公司老闆，包括台玻董事長林伯豐在場，請前財政部長蘇建榮來演講，當他演講完後，各家老闆都圍上去問新台幣中長期會不會看到27兌1美元甚至是25，他表示無法回答，而《經濟學人》那篇報導說台幣低估55％，可以供各大公司財務主管參考。
更多信傳媒報導
中央銀行行為正當化：獨立但不孤立的組織與跨域見解
《這個世界上再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作》
母親20年來每2小時起床一次，為女兒測血糖...如何克服第1型糖尿病患長期照護的挑戰？
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 10 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 12 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網通天龍們全面噴發！智邦單季EPS14元震撼業界、「這檔」3.42 元緊追 多檔從虧轉盈狂翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導網通族群第三季財報陸續揭曉，整體氣氛宛如被AI旋風全面點燃，獲利大幅躍升、轉虧為盈的戲碼一檔接著一檔上演。族群龍頭智...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台塑四寶喜提救兵？三大法人狂買「這檔」9萬張…外資、投信、自營商都在搶 「這3寶」被大掃貨
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，三大法人合計賣超1158.57億元，觀察上周三大法人買超個股...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
鎧俠財報爆雷狂摔23%！台股記憶體跟著崩…創見觸跌停、南亞科華邦電遭倒貨 三派分歧：利空、震盪還是長多？
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）最新財報大幅不如預期，股價在14日早盤一度重挫逾23%，連帶引爆台股記憶體族群全面下殺。南亞...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前