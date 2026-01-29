30年一遇乾旱蔓延！日本津久井湖乾涸見底 神社遺跡現身蔬菜收成卻驟減

神奈川津久井湖水位驟降，湖底龜裂裸露，過去的湖泊已成荒地。（圖／翻攝自FNN，下同）

日本關東地區目前正面臨30年來最嚴重的極端乾旱，雨量長期偏低，已造成水資源與農業生產出現重大影響。位於神奈川縣相模原市的津久井湖因降雨稀少，湖水大幅下降，原本覆蓋水域的湖底如今龜裂裸露，過去沉沒於湖底的遺跡重新現身。

原本應停靠水面的觀光船如今被迫擱置湖底，觀光業者苦撐兩月零收入。

根據《富士新聞網》（Fuji News Network，FNN）報導，津久井湖素以春季賞櫻與秋季楓紅聞名，是當地重要觀光景點。但由於雨量不足，湖水自去年11月底起持續減少，目前的乾涸狀態已接近兩個月，湖底乾燥鬆軟，即使踩上去也會揚起黃沙，原本生長在湖岸邊的樹木因長期缺水而乾枯，一折即斷。

廣告 廣告

關東地區乾旱導致作物生長受阻，白蘿蔔大小僅為往年一半。

水位下降的現象也讓觀光業者苦不堪言。一位經營觀光船超過半世紀的業者表示，湖面水位比往常低近5公尺，使得遊客乘船活動無法進行，船隻長期停擺，生意已連續兩個月毫無收入。他無奈表示：「這種情況不是人力可以改變，只能盼望降雨。」

根據最新監測資料顯示，支撐當地生活用水的城山大壩蓄水量已跌至約22％，遠低於平常水位。此外，長期沉沒於水底的歷史痕跡重新露出，包括整齊堆砌的石牆、通往神社的石階，甚至還可見多年淹沒的報廢車輛，如同歷史遺跡重現。

城山水壩蓄水量跌至22%，遠低於正常水位，進一步加劇缺水危機。

極端乾旱的效應也已延伸至農業生產與消費市場。關東地區農園負責人指出，目前正值白蘿蔔採收期，但由於土壤乾燥缺水，部分白蘿蔔僅達往年尺寸的一半，生長遲緩；胡蘿蔔亦因水分不足葉片枯萎、根部發育不良。此外，葉菜類因缺水導致養分流失，底部葉片泛黃乾枯，為確保出貨品質，農民必須投入更多人力剔除受損部分。

整體而言，農作物產量較往年減少約三至四成，專家分析若乾旱持續，不僅供給減少，也將推升蔬菜價格。預估從2月起，包括春季大根與胡蘿蔔在內的蔬菜售價可能上漲至平常的1.5倍。

日本氣象廳最新資料顯示，關東以及九州北部地區的少雨狀況相當顯著，未來一個月內明顯降雨機率偏低。氣象廳提醒，持續缺水恐將進一步威脅居民生活用水與農業生產。

城山水壩蓄水量跌至22%，遠低於正常水位，進一步加劇缺水危機。（圖／翻攝自X，@FNN_News）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中

關太久？郭哲敏開庭用律師手機爽看A片 法官當庭震怒、制止

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」