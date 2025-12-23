30戶被列危險建築竟拉140戶鄰居一起都更 「新北580」首案成功關鍵曝光

土城區明德路一段的連棟公寓，403地震後，7根柱有3根爆裂，被認定為危險建築，如今將走「新北580專案」重建。（圖／CTWANT影音組、記者劉耿豪攝）

去年403地震，新北市土城區災後建物評估就拿了4張紅單、4張黃單，為雙北行政區中受災最嚴重區域。其中遭貼紅單的明德路一段連棟公寓，30戶被列危險建築，因「被地震嚇到」成功帶動旁邊140戶一起參與都更。在新北市長侯友宜見證下，由新北住都中心與實施者漢皇集團簽約，未來將以公辦都更案進行重建，該案同時也是「新北580專案計畫」首案。

新北市「土城清水段都更案」，住都中心與漢皇集團舉行簽約，由市長侯友宜出席見證。（圖／林榮芳攝）

403地震後，明德路一段8~18號連棟公寓的1樓梁柱，7根柱中有3根柱子爆裂、鋼筋外露。但該連棟建築的30戶，與後方3排公寓和左邊1排公寓約140戶為同一建照，且後排公寓大部分都沒有受損。

廣告 廣告

去年震後1個月，CTWANT記者前往採訪，當時紅單的30戶還在擔心要如何說服另外的140戶鄰居陪著他們一起都更。因為根據「新北580專案」，該建照共170戶，要5成同意都更才能啟動評估，達8成即可轉成公辦都更；若未能整合同一建照所有權人，走一般都更就沒辦法符合都更簡易流程，5年、10年跑不掉。

不過據了解，該建照共4排連棟公寓、170戶，在短短不到一年時間，同意比率即超過80%，並在今年6月公告招商，由漢皇集團得標。

家在後排公寓的地主劉獻文表示，他家雖然災情比較輕微，「但畢竟經過強震之後，大家都嚇到了，因此都更整合速度才能如此快速。」

該案申請人趙正文則表示，先前在統整住戶意見並提出都更申請的過程中，因為很多老人家不懂都更程序、更不懂建商給的條件，認為走公辦都更有原則在，雖然條件不一定是最好的，但公開透明，對住戶來講接受度會高很多，也不會引起互相猜忌。

簽約記者會上，侯友宜致詞也讚揚，「土城清水案」去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現了高度凝聚力與行動力，從整合到招商簽約僅花1年半時間，比起一般案件最快都要3年半，並在新北市政府及新北住都中心團隊積極協助下，順利完成招商作業，成功吸引優質民間團隊投入，成為「580專案計畫」首宗招商成功的案件。

至於後續規劃，漢皇集團副董事長孫鼎翔指出，此案基地面積1157坪，目前規劃2棟，地下4層、地上16層建築，約有299戶、規劃18~35坪，預計在明年都更報核後、約2028年推出預售，全案可售總銷約40億元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中