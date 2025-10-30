30日貨櫃三雄順風揚帆 陽明量價表現不俗盤中拉上半根漲停

文 ‧ 張興華

▲ 取自陽明海運官網

台股30日在權王台積電(2330)開高後再創新高的帶動，加股加權指數開盤後亦創28527點新高，不過市場表現多空分歧，指數呈現高低震盪拉鋸，開盤後26分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為電機機械、航運及電器電纜，而航運類股中貨櫃三雄在美中貿易衝突可望化解，並相互釋出取消船舶港務稅的激勵，開盤後股價均呈現帶量齊漲局面，其中陽明(2609)的量價表現為三者中較為突出，盤中漲幅一度達6%以上，站上60.2元高點、上漲3.7元，且股價多在上漲3.3元上下區間做整理。

美國聯準會(Fed)29日宣布降息1碼，美股四大指數反應呈現漲跌互見，科技股那斯達克與費半指數收漲，台股30日開盤亦受連動，以上漲55.5點開出，隨後一度拉高上衝28527.68點新高，但隨後震盪走低，於29分跌至平盤以下，之後再震盪走升，於43分指數上漲45點。櫃買市場指數以平高上漲0.22點開出，隨後勢僅維持19分，之後跌至平盤以下，於45分指數下跌超過0.3點。

30日台股整體盤勢表現傳產優於電子相關類股，其中航運股在美中為營造川習會的和諧氣氛，均釋出將相互取消船舶港務費的訊息，讓貨櫃三雄帶領整體類股氣勢，成為市資金轉進的標的。

貨櫃三雄的股價表現，以萬海(2615)的漲幅最大，股價於盤中一度漲至86.9元高點，上漲7.4元，漲幅達9.2%，隨後股價多在上漲7元上下區間整理；而陽明股價則是帶量走高，開盤2分鐘股價便拉升至58.8元高點、上漲2.3元，隨後股價震盪走高，於11:30前更站上61元高點，為2個月來新高，多在上漲4元以上做微幅整理，於11:30時前成交量已超過7.45萬餘張。長榮(2603)股價也在量能配合下拉升走高至201.5高點，創3個月來的新高，隨後股價也在上漲10元上下區間整理。

理周投研恩部指出，隨著川習會30日登場，加上美中雙邊為營造有利氣氛，主動釋出善意，將停徵船舶港務費，同時在AI產業需求持續增溫，並看好第四季傳統旺季將為航運股帶來契機。市場法人表示，貨櫃三雄近期除強化南亞航線的佈局外，同時也積極擴充船隊與增加運量做準備，其中長榮日前斥資15.4億元增租立盛3.3萬只貨櫃便是佳的印證。

法人強調，貨櫃三雄的旺季行情啟動，往往都在第四季季底前，截至29日收盤，外資已連續4日分別加碼買超陽明、長榮，分別達13426張及6270張，以及連續2日買超萬海2611張，主力部份，也是連續4日分別買超陽明與長榮共計13426張及6370張，萬海也是連續2日買超611張，從內外資近日加碼佈局向已相當明顯，投資人亦可跟上這波年底前的旺季行情，於股拉回時尋找適當買點進場。

