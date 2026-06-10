30校高中生齊聚秀成果 新北打造交流舞臺

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超過百人共同參與課程學習成果分享會（新北市教育局提供）

與會師生大合照（新北市教育局提供）

淡江高中分享海洋專題課程（新北市教育局提供）

新北市教育局今天（10日）在板橋高中舉辦「自主領航‧多元綻放」高中課程學習成果分享會，集結全市30所高中職、超過百位師生參與，並邀請臺灣師範大學、陽明交通大學、臺北市立大學、國家教育研究院及銘傳大學等5所大學教授與學者到場交流指導，展現新北市高中職學生從校訂必修、多元選修、探究與實作到自主學習的多元成果。

教育局表示，本次活動邀請教育部「作伙學」計畫主持人及臺灣大學社會學系林國明教授，以「課程學習成果怎麼做？審查原則和實作方法」為題進行專題講座。林教授從大學審查觀點出發，解析學習歷程檔案與課程成果呈現重點，引導學生思考如何展現學習動機、探究歷程、問題解決與成長反思，讓學習成果不只是作品展示，更能呈現個人的學習軌跡與思考能力。

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現場各校學生的作品內容豐富，涵蓋科技、環境、科學探究等多元領域。板橋高中學生分享參與Power Tech青少年科技創作競賽經驗，從自主學習中如何發現問題、設計策略並動手解決；淡江高中以「海好有你」專題關注淡水河口塑膠垃圾議題，透過實地觀察、紀錄與倡議，將環境關懷轉化為具體行動；明德高中則從「探究與實作」課程出發，設計製作門多西諾馬達，透過動手實作驗證太陽能光電板發電、電流磁效應、電動機原理及轉動力學等科學原理。

臺師大陳佩英教授肯定學生展出作品兼具探究深度與學習歷程完整性，能看見學生主動探索、分析問題與整合知識的能力。陽明交大陳鏗任教授表示，新北市連續兩年辦理分享會，提供學生跨校交流與彼此觀摩的平臺，不僅讓學生有機會展現成果，也能從友校作品中看見不同學習路徑，進一步提升學習視野與表達能力。三民高中學生王宣筑分享，透過教授解析，更清楚要如何優化自己的學習歷程檔案，也更理解成果重點不在「做得多」，而是能否說清楚自己學到什麼、如何修正與成長。