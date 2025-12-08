30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表

記者鄭玉如／台北報導

一名30歲上班族自煮半年，腰圍竟增加5公分，營養師方慈聲揭問題，由於他選材不當，導致一餐鈉含量超標，進而演變成肥胖問題。（示意圖／PIXABAY）

不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐鈉含量就超標。

方慈聲在健康節目分享案例，一名30多歲男性上班族因家人有遺傳性高血壓，決定自己煮飯維護健康，半年後他發現，腰圍竟增加5公分，隨即到門診做檢查，強調他都自己煮飯吃，但下班後沒有時間洗菜和備料，因此常買冷凍炒飯，例如蝦仁炒飯、鮭魚炒飯，或是冷凍火鍋湯底，還會額外準備青菜。

方慈聲指出，至於蛋白質方面，患者選擇冷凍魚排、醬燒豬肋排、蜜汁雞腿排等，但這類食品調味都很重，他一餐的鈉含量可能接近2000毫克，而成年人每日鈉攝取上限也是2000毫克，光是一餐就超標，另外，他還會吃冷凍蔬菜，相對是不錯的選擇。

方慈聲解釋，冷凍蔬菜在殺菌與汆燙過程中，會造成維生素B、C流失，不過維生素B可從糙米、燕麥及瘦肉攝取，維生素C則可由新鮮水果補充，冷凍蔬菜仍可提供膳食纖維、維生素E與β-胡蘿蔔素。不過購買時應注意包裝是否破損，且食材摸起來要堅硬如石頭，不要有過大的冰晶，避免曾退冰過，影響新鮮度。

