30歲不動產經濟人兼差詐團車手 跑一單賺500被逮要賠287萬
高雄陳姓男子誤信網路投資詐騙，依指示面交287萬元投資款給假冒專員的王姓車手，事後察覺被騙血本無歸，報警提告求償287萬元。王男被逮後辯稱自己也誤蹈求職陷阱，每次取款僅獲500元報酬，還說願以陳男索賠金額的十分之一與陳男和解。但法官查出王男大學畢業還當過不動產經紀人，不採信他辯詞，判決王男須全額賠償287萬元，可上訴。
判決指出，陳男去年1月間透過網路加入投資群組，下載「泰盛國際APP」後，聽從所謂講師指示，準備以現金儲值投資。同月19日晚間，陳男依約前往高雄鳳山區一處釣蝦場，將287萬元現金交給配戴偽造「泰盛投資」工作證的王男，王男並提供偽造收款收據供拍照存證。事後陳男發現投資款項石沈大海，也無法聯繫對方，驚覺受騙報警。
警方循線逮捕王男，但他供稱款項已轉交詐團上游，自己僅獲得500元車馬費，287萬元贓款已不知去向。刑事部分王男被依詐欺、洗錢等罪判處2年有期徒刑定讞。
陳男為此提起民事訴訟向王男索賠，王男上法庭辯稱他也是求職受騙的被害者，並非故意犯罪，並表示願意以十分之一金額，亦即28萬餘元與陳男和解。但高雄地院審理認為，王男年滿30歲大學畢業，有多項工作經驗且曾擔任不動產經紀人，應能判斷正常交易大筆投資金額不可能用面交方式處理，因此不採信他的說詞，判他應全額賠償287萬元，可上訴。
