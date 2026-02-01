30歲人夫起床上完廁所1分鐘倒地猝死 妻淚崩：家裡還有3個孩子

大陸河南一名30歲男子清晨上廁所後倒地猝死，他的妻子透露，先生日前就曾出現胸口疼痛症狀，有去就醫治療但沒料到病情突然惡化。（示意圖／翻攝自photoAC）

這時間起床要留意身體狀況！大陸河南南陽傳出一起憾事，近日一名30歲人夫清晨如廁時突發不適，從倒地到失去意識僅短短1分鐘，嚇壞妻子和3個孩子；人夫經送醫搶救仍宣告不治，其妻面對喪偶的狀況十分崩潰，因家中還有3名年幼的孩子和正在接受化療的公公。事件曝光後引發網友關注，有醫師更指出，清晨時段是心血管疾病的高風險期，呼籲大眾起床應放慢動作。

根據陸媒《紅星新聞》報導，這起憾事發生於1月31日，來自河南南陽一名年僅30歲的人夫，當天清晨起床去上完廁所後突然倒地，從家中監視器拍到的畫面，人夫出現異常後迅速失去意識倒地，時間不到1分鐘；隨後人夫的妻子發現後，立即叫救護車將其送醫，但仍回天乏術，到院被宣告因心肌梗塞死亡。

死者妻子彭姓女子表示，先生平時需照顧正在接受化療的父親，以及家中有3名年幼孩子，近期他並未外出工作。彭女透露，先生日前曾出現胸口疼痛症狀，也有去醫院檢查並接受點滴治療，未料病情突然惡化，「只是上個廁所，人就沒了」；彭女也哽咽表示，公公仍在化療中，家屬至今不敢將噩耗告知長輩，「家裡還有3個孩子，真的不知道未來的路要怎麼走」。

有醫師指出，清晨時段本就是心血管疾病的高風險期，人體在清晨會分泌較多壓力荷爾蒙，導致血壓升高、心跳加快，加上一夜水分流失使血液較為黏稠，更容易形成血栓。若在此時突然起床、用力排便，可能引發血壓劇烈波動，增加心肌梗塞或腦中風風險。

此外，也有專家提醒，民眾清晨起床應放慢動作，避免憋氣或過度用力，如廁時不宜久蹲、滑手機或抽菸，並應注意保暖與補充水分；若出現胸痛、胸悶、冒冷汗、噁心或疼痛放射至肩頸等症狀，應立即停止活動並撥打急救電話，把握黃金救援時間。

