30歲健身男照三餐喝「1飲品」想修復肌肉 竟患上糖尿病
不少人加班、體力透支時，會選擇抓起提神飲料續命，但要是喝得太頻繁，反而會毀掉健康。就有一名30多歲男子，從事勞力工作又有健身習慣，為了修復肌肉而照三餐喝提神飲料，沒想到卻喝出糖尿病。
知名外科醫師陳榮堅在臉書粉專發文表示，有些人遇到疲倦卻必須工作的狀況，會選擇咖啡或提神飲料來讓自己暫時充電，「像我真的很忙、很累的時候，偶爾也會喝一罐。但你知道嗎？如果攝取過多，健康真的會出問題喔！」
陳榮堅分享，一名30多歲、體格壯碩又身材好的男性來，因患有糖尿病來看診，雖然沒有特殊家族病史，身材也維持得很好，不太像會得糖尿病的人，實際檢查卻發現，其醣化血色素高達7.8（正常值應低於5.7）。
陳榮堅提到，經過詢問後得知，這名男子平時有健身習慣，且是從事勞力工作，因聽說提神飲料富含B群，對肌肉修復有幫助，便選擇照三餐喝提神飲料。
陳榮堅指出，他先開了輕微的糖尿病藥物給患者，請對方減低提神飲料的攝取量，1天最多1罐，就像長期攝取過多咖啡因的人一樣，不能一下子完全戒斷，否則體可能會出現一些不適。患者1個月回診，醣化血色素已經降到6.2。
陳榮堅說，後續他要求患者完全戒掉提神飲料，3個月後醣化血色素就回到正常值，半年後就可以完全停藥了，「所以即便外表看起來很健康，如果長期『亂補』，還是可能會導致疾病發生……很多東西不是不能吃、不能喝，但是一定要適量！」
