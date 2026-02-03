30歲前再衝一波！日本打工度假新制上路 開放「二刷」申請資格

哈日族請注意！日本打工度假迎來重大變革，日本台灣交流協會公告，自今年2月起，放寬打工度假簽證的申請次數限制，一人最多可申請兩次。

過去這張簽證被視為「一生僅限一次」的珍貴機會，此次放寬意味著年輕世代在30歲之前，擁有第二次機會深入體驗日本文化與生活，以下為《民報》為您整理新制重點與申請懶人包。

制度重大變革：一生一次變「兩次」

所謂的「打工度假制度」乃基於日本及台灣之間的協議，為提供台灣青年能有體驗日本文化及日常生活方式之機會，認可其在期限最長為一年之度假期間，為補足旅費，而從事打工活動的一種制度。

從今年2月起，日本打工度假簽證申請次數將由一生一次變更為二次，原則上簽證核發次數也由一次變更為二次，目前一年簽證發給件數為1萬件，這項調整讓曾在年輕時去過日本打工度假的人，若仍符合年齡資格，將有機會再次申請，展開不同人生階段的冒險。

誰有資格申請？

申請時必須為居住在台灣之居民，年齡限制於窗口提出申請當下為18 歲以上、30 歲以下（含 30 歲），只要在受理申請當下未滿31歲即可，過去曾取得一次簽證者，或完全未曾取得者皆可申請。

日本台灣交流協會強調，此目的是以「度假」，打工僅是為了補貼旅遊生活費，不得以實習或風俗行業工作為主。

想「二刷」？這些細節要注意

針對想要第二次申請的朋友，日本台灣交流協會表示，若過去曾領取簽證但「無特殊理由」取消或過期未使用，仍會被計為「已申請一次」，不過，若是在2019年取得簽證，卻因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響無法赴日者，可再次提出申請，不會被佔用次數。

同時，若過去曾經領取過打工度假簽證，申請時須一併提出該舊簽證頁面的影印本；若剛結束打工度假，則需提出已打洞失效的在留卡影本。

2026 年申請時程表

2026 年度的申請同樣分為「前期」與「後期」，皆需由本人親自前往台北或高雄事務所辦理，不接受郵寄或代理。

【前期申請】

受理期間 ：2026年4月20日（一）～ 4月30日（四）

結果發表：2026年6月18日（四）

【後期申請】

受理期間 ：2026年10月19日（一）～ 10月30日（四）

結果發表：2026年12月11日（五）

申請必備文件清單

1. 赴日簽證申請表：需貼上6個月內白底彩色證件照。

2.白底彩色證件照1張：直4.5公分×橫3.5公分，6個月內拍攝，正面，脫帽，無背景，請貼於申請表上。

3. 身分證影本：請印正、反面，用A4白紙印刷

4. 履歷書：注意格式已更新，需使用最新版本，請申請者本人以中文或日文書寫。

5. 理由書：希望利用打工度假制度的理由，請申請者本人以中文或日文書寫；若已領取2019年前期・後期打工度假簽證者但未使用其簽證，如欲再次提出申請，請寫出再次申請之理由及為何無法赴日之理由。

6.計劃書：希望從事的活動內容，請申請者本人以中文或日文書寫。

7.最高學歷證明：如在學（休學）證明（正本）、畢業證書（影本）、休學證明書（影本）等。

8. 財力證明：本人名下新台幣8萬元以上存款證明（最近一個月內開立），存摺影本者，不予認可。

9.其他自我推薦之文件影本：如日本語能力檢定合格證明、BJT商務日語能力考試成績證明書、日本語學校修了證明書、日本文化或技藝方面相關證書等，可自我推薦之相關文件。（非絕對必要）

10. 護照正本與影本：相片資料頁（含簽名欄頁）要影印。若曾取得日本簽證、曾入出境日本等，其相關之各頁也請全部影印提出。若過去曾經領取過日本打工度假簽證，請一併提出該簽證頁面影印本。

核心精神是體驗 簽證效期無法延長

最後要提醒的是，日本打工度假簽證雖然開放了第二次申請機會，但其核心精神是「體驗」，簽證效期為一年，且無法延長。

另外，建議有意前往的民眾，提前確認避開事務所的休館日，並預留充裕時間準備資料，把握30歲前的寶貴機會！

簽證申請方式如有調整，請依日本台灣交流協會網頁為准。