30歲前跌一跤！ 他曝「慘賠經歷」：感覺人生被掏空





投資有賺有賠，有網友透露，自己因投資認知以外的投機產品，損失了約半桶金，雖然並不影響日常生活，但心理受到很大的打擊，形容是「30歲前跌得最慘的一跤」，引發熱議。

該名網友是在論壇Dcard上以「30歲前跌得最慘的一跤」為標題發文，坦言自己今年27歲，近期因投機，玩了認知範圍外的東西，結果賠掉了辛苦積攢的半桶金。雖然虧掉這筆錢後，自己沒有背貸款，房租等生活開銷也還是能支付，生活看起來還是能照常運作，但經此一事，他卻感覺自己很糟糕，甚至覺得「整個人生被掏空」，情緒深受影響。

廣告 廣告

也坦言自己雖然出社會幾年了，以往下班生活只剩看盤跟刷手機看短片，沒有什麼社交。慘賠後不希望生活再被上下跳動的數字影響，但找不到其他替代的生活方式。他表示，工作上已經「躺平」不想再努力，雖然有穩定交往的女友，但對未來沒什麼方向，感覺自己像是「無情的上下班工具」，想請網友給自己一點建議和方向。

▼原PO表示自己慘賠後雖然日常生活開銷還是可支付，但情緒上深受打擊，甚至覺得「整個人生被掏空」。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友安慰原PO：「半桶金而已，這麼小的錢，好好工作一陣子就存回來了」、「半桶金還好，打拚一年又是一條好漢，我弟賠了一桶金還是快樂的生活，每天認真的上班」、「至少你學會了這一課，而不是退休金被騙光」、「投資失敗學到的是經驗」、「其實還好，只要不是借貸，就當做學教訓，這錢你不是賠不起，生活也不影響，你只是需要轉換一下心態」，也有網友建議原PO先休息一陣子：「先躺一陣子吧，有想做的事情再起來」、「不要想太多，找找興趣打發時間」、「如果覺得懶，就代表當前得過且過也沒有真的那麼想改，那就繼續躺平，也不用勉強自己一定要怎樣 一直躺到真的受不了，人只有在真的很不舒服的情況下才會做出改變」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



少女股神夢碎！1天賺月薪爽翻 她再買4夯股慘賠1年薪水

股市新手半年賺61%！ 他曝唯一虧錢是「這檔」：友說會到300元

貸款50萬玩當沖「2天全賠光」！ 他懊惱：只想讓生活過好點