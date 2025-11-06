30歲台女走私20公斤液態大麻！大阪緝毒犬成功攔截 創關西機場「10年來最大宗」

大阪關西機場查獲一名台灣女子，以化妝品、洗髮精等37個容器，試圖走私液態大麻。（翻攝自YouTube MBS新聞資訊）

日本大阪關西機場警察署5日指出，來自台灣的30歲女子涉嫌從泰國以營利為目的，走私約20公斤的液態大麻，遭機場緝毒犬嗅出後成功攔截，依《麻醉藥品管制法》逮捕起訴。關西機場表示，這是近10年來破獲最大宗的液態大麻走私案。

從泰國飛日本 帶20公斤液態大麻遭攔下

綜合《朝日新聞》《每日新聞》等日本媒體報導，台灣籍的30歲女子黃子琳自稱從事保全工作，9月12日從泰國曼谷搭機抵達關西機場，她涉嫌將液態大麻藏在行李箱內。

據海關指出，當黃女正在提取托運行李時，8歲的緝毒犬Quartz嗅出她的行李有異，海關人員遂要求她打開行李箱進行檢查。

緝毒犬發現黃女行李有異，成功讓海關人員將她攔截下來。（翻攝自YouTube MBS新聞資訊）

掩人耳目 用化妝品、罐頭分裝藏行李

海關在黃女的行李箱中發現總重量約20公斤的液態大麻，分別使用洗髮精、化妝品、調味料、罐頭等37個容器包裝。據稱，黃女當時向海關供稱：「我以為是液態菸草（電子煙油）」。

警方尚未透露黃女是否認罪，不過警方5日宣布依《麻醉藥品管制法》（麻薬取締法），涉嫌走私牟利毒品為由將她起訴。關西機場海關稱，這次查獲的液態大麻重量是關西機場近10年來最大宗紀錄。

30歲黃子琳遭日本警方起訴。（翻攝自YouTube MBS新聞資訊）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

