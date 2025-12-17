30歲台鐵駕駛驚見「肺部滿天星」 醫嘆：罹癌風險增1.5倍！

一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節，畫面「密密麻麻的」相當驚人。胸腔內科醫師蘇一峰指出，研究顯示鐵路工作人員罹患肺癌風險是一般人的1.3至1.5倍。

一位年僅30歲的台鐵火車駕駛員，因出現咳嗽症狀而就醫接受低劑量電腦斷層檢查，結果竟在肺部發現十幾個肺結節。 （示意圖／Pixabay）

蘇一峰在臉書粉專發文表示，該名男子雖然才30歲，但擔任台鐵火車駕駛員已有10年資歷。工作期間經常會吸入各種髒空氣，包括開火車時產生的廢氣，以及隧道裡面不流通的空氣等。前一陣子男子因咳嗽症狀感到不放心而就醫，並接受了低劑量肺部電腦斷層檢查。

廣告 廣告

檢查結果令人震驚，影像顯示該名駕駛員的肺部有十幾顆肺結節。蘇一峰引用過去針對台鐵的研究數據，證實鐵路工作人員罹患肺癌的風險確實較高，達到一般人的1.3至1.5倍。他特別提醒台鐵工作人員辛苦了，呼籲要關心自己的健康，定期進行肺部健康檢查。

澄清醫院中港分院在醫院網站說明，肺結節是指在肺部影像檢查發現的小圓形或橢圓形病變，可以是良性或惡性。有肺結節不一定就是肺癌，但也不能掉以輕心，尤其是那些具備惡性特徵、會逐漸長大的結節，必要時可透過組織切片檢查來確定是否為惡性腫瘤。

蘇一峰引用過去針對台鐵的研究數據，證實鐵路工作人員罹患肺癌的風險確實較高，達到一般人的1.3至1.5倍。(圖/翻攝蘇一峰臉書)

澄清醫院中港分院指出，形成肺結節的原因有很多，例如遭真菌或黴菌感染、自體免疫疾病、長期吸菸、有肺氣腫或肺結核病史等。另外也有可能與生活習慣、環境暴露有關。肺癌是國人的頭號癌症殺手，部分患者是因發現肺結節進而確診肺癌。

澄清醫院中港分院提醒，肺結節需透過影像學檢查才能發現，符合高風險條件者應定期健康檢查與追蹤，以及早發現異常。高危族群包括長期吸菸或暴露在二手菸環境、65歲以上的年長者、有肺癌家族病史、長期置身於空汙環境（例如吸入石棉、氡氣、矽塵、廚房油煙等不良空氣）、有肺結核或慢性阻塞性肺病病史，以及曾接受過胸部放射治療者。

延伸閱讀

瘦到被懷疑罹癌！江守山：瘦瘦針「猛健樂」並非萬靈丹

第一島鏈情資合作 蔡明彥：今年與45國正副情報首長會談

女清潔員被撞死！舅崩潰曝「她下身粉碎」需5大體修復師