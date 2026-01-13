30歲女停藥吃大餐 三酸甘油酯飆4000急性胰臟炎猝逝

（生活中心／綜合報導）一名年約30歲女子日前因上腹劇烈疼痛緊急送醫，確診為重度急性胰臟炎，雖立即轉入加護病房插管搶救，仍因病況惡化迅速，於隔日不幸休克身亡。事後檢驗發現，她的三酸甘油酯數值高達4000mg/dL，遠超正常範圍，而致命關鍵，竟與自行停藥有關。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

分享此案例的安南醫院副院長許秉毅指出，女子發病前曾食用高油脂的大餐，當晚即出現難以忍受的上腹疼痛。入院時血中澱粉酶明顯升高，初期尚能維持生命徵象，但隔天病情急轉直下，陸續出現呼吸急促、腎功能惡化與血鈣下降等多重器官衰竭徵象，最終仍回天乏術。

廣告 廣告

醫師進一步追查病史後發現，該名女子本身沒有飲酒習慣，也未曾罹患膽結石，卻早已知道自己有三酸甘油酯偏高的問題，過去曾依醫囑服藥控制，卻因「不想長期吃藥」而自行停藥。少了藥物保護，再加上高油脂飲食刺激，最終引爆致命性的急性胰臟炎。

許秉毅醫師說明，所謂「高三酸甘油酯血症」，當數值超過150mg/dL即屬異常；高於500mg/dL為嚴重；一旦超過1000mg/dL，便屬極重度，發生急性胰臟炎的風險大幅升高。除了胰臟炎外，長期控制不佳還可能導致動脈硬化性心血管疾病、脂肪肝，甚至在極高濃度時，出現皮膚黃色瘤或視網膜脂血症等異常表現。

在預防與治療方面，許秉毅醫師強調，生活型態調整是基礎，包括減重5至10%、限制糖分與精緻澱粉、戒酒，並維持規律運動；對於數值特別高的患者，需採取極低脂飲食。藥物治療方面，臨床常見選項包含他汀類藥物、纖維酸衍生物、處方級高劑量魚油，近年也有新型RNA療法正在研究中。

許秉毅醫生提醒，當三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，就應盡快就醫評估並接受藥物治療，且務必按時服藥，「因為自行停藥，代價可能就是生命。」

更多引新聞報導

蕭淑慎談小15歲尪婚姻 同意老公「花錢解決」：別被拍到就好

知名女星晚景淒涼！未婚生子後沉淪阿公店陪酒 靠撿回收度日惹鼻酸

